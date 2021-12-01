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「比男人還man」星座女Top 3！　第一名超獨立，萬年單身沒在怕

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▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲「比男人還man」星座女Top 3 。（圖／翻攝自unsplash）

編輯／Ann

接觸一部分女孩就會發現，她們是不需要被人保護的，因為「霸氣護體」自己就可以照顧好自己，根本沒有嬌滴滴這一說，踩到她們地雷直接爆炸，沒在跟你客氣，以下就揭曉「比男人還man」星座女Top 3 ，千萬別輕易招惹她們！

Top 3 牡羊座

牡羊座是很清楚自己在做什麼的星座，通常個性又比較急躁，常常在心裡OS「你不行就我來算了」，因此會給人一種很獨立的印象，其實也是千真萬確，牡羊不喜歡別人耽誤自己要做的事情，寧可一肩扛起也不想有豬隊友幫助，可以說是比男生還要man，激怒牡羊真的沒有好下場。

Top 2 摩羯座

摩羯座女生事業心很強，完全不輸給男生，千萬別在她們面前賣弄技巧、故弄玄虛，很有可能被戳穿還沒有台階下，摩羯一向是直來直往的星座，她們認為有話就直說，憋在心裡只會讓自己更難受，而且摩羯不在意被當成女漢子，往往只有接受這點的人才能征服摩羯，讓她們從女漢子變成小鳥依人。

Top 1 獅子座

獅子女認為獨立很好，而且人生中不出現男主角也沒關係，自己一個人照樣活得好好的，獅子也玩不來那種示弱的招數，一旦說出口就是會做到，並且以一種高高在上的態度看著異性，獅子展現出女王的霸氣，讓人完全不敢接近，惹到她們先跑比較快。

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關鍵字：

星座, 運勢, 牡羊座, 獅子座, 摩羯座

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