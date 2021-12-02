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吠陀占星12月運勢輪到「射手、雙魚」財運旺　處女年底順利脫單

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文／李靜唯老師

天氣越來越冷，又到了一年的最後一個月，吠陀占星老師李靜唯帶大家來看看吠陀12星座年底誰最旺？李靜唯老師分析，12月事業最旺的星座非牡羊莫屬，財運最旺的換射手跟雙魚，而感情最旺的是處女座。

不過李靜唯老師也提醒，這裡的星座指的是吠陀占星而非西洋星座，請記得先參照對照表，有八成的人會與西洋星座差一個宮位，簡單說就是，生日在十五日以前的人會落在自己西洋星座的前一個星座，生日在16日以後的才會跟西洋星座同一個星座，大家千萬不要看錯。

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）

12月事業運最旺：牡羊；事業運要注意：獅子、天蠍、水瓶座

牡羊座（4/15-5/14）（吉）

在鬱卒了幾個月之後，終於奪得12月事業運最旺的寶座。因為象徵好運的金星進入牡羊座的事業宮，工作精力會慢慢恢復，開始能夠處理更多的工作量，貴人變多，拓展的機會也變大，必要時主動一點，提出自己的想法或要求，年終獎金可能會讓你笑開懷。特別提醒，由於牡羊座喜歡購物，12月要小心破財，下旬財運才有機會好轉。

獅子座（9/15-10/14）（凶）

由於12月5日火星進入天蠍，正冲事業宮，這個月工作會變的非常繁忙，且工作量大增，堆積如山的工作會讓你不停的加班，很難讓你有空閒的時間能夠休息，可能的話還會需要處理各種意外狀況，要特別注意家宅的安寧，多跟另一半溝通，安排輕旅行或浪漫晚餐，另一半可能就是你的貴人。

天蠍座（11/15-12/14）（凶）

火星映射到事業宮，工作方面容易出現混亂局面，如果無法讓自己冷靜下來，反而會讓事情的發展更難處理，只要能夠理性面對，基本上還是能夠依照計劃完成工作。12月最大的敵人就是自己，要先能夠擺平自己的情緒，才能面對自己與另一半的衝突。置產或重新布置家裡，是一個不錯的緩和情緒方法。

水瓶座（2/15-3/14）（凶）

與同事、客戶、廠商可能會發生溝通不良的情況，必需保持冷靜跟敏銳，注意公司的變化，不然一不小心就會面臨工作變動的衝擊或讓事情卡關，到時候收拾善後只會再增加你的負擔。這個月最大的貴人就是你自己，唯有讓自己冷靜，才能因應工作的突發狀況。財運還是延續上個月的好運，只是要付出龐大的工作量。

▲射手座、雙魚座財運佳（圖／取自免費圖庫Unsplash）

12月感情運最旺：處女；感情運需注意：金牛、巨蟹

處女座（9/15-10/14）（吉）

異性緣明顯上升，12月是脫離單身的好時機，不管是傳統的相親或是朋友介紹的聚會，最好都能夠主動參加，皆是能夠促成戀情的好途徑。

金牛座（5/15-6/14）（凶）

情感方面，這段時間兩人之間容易產生誤會，如果無法即時處理的話，只會讓心與心的距離越來越遠，可以的話就多點耐心，增加彼此的交流，讓對方感受到你的關心很重要。

巨蟹座（7/15-8/14）（凶）

如果你正處在曖昧階段恐怕要加緊腳步了，這個月對你來說戀情容易無疾而終，可以的話就跟著你的內心走，大膽的向前邁進一步，太多的考慮會錯失機會哦。

▲12月是處女座脫離單身的好時機。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

12月財運最旺：射手、雙魚；財運需注意：天秤、摩羯

射手座（12/15-1/14）（吉）

這個月的財運雖說是一般般，不會有太明顯的起落，但會有一些額外的小收入進帳，由於金星與土星的位置表現出財富格局，如果之前有做出付出與努力的話，成果就會在12月呈現。

雙魚座（3/15-4/14）（吉）

這個月的收入會大於支出，能夠為你的存款再增添一筆進帳，如果有考慮投資，可以多跟朋友交流討論，應該可以挑選到不錯的金融商品讓你賺到錢。

天秤座（10/15-11/14）（凶）

這個月的支出無形中增加了許多，很多意想不到的帳單也將接踵而至，如果有開車或騎車，要注意可能會有罰單，小心守法，才是守住荷包之道。

摩羯座（1/15-2/14）（凶）

這個月如果你太過於被動，容易失去賺錢的好機會，但是如果你已經對你現在的收入狀況滿足的話，繼續保持也不是一件壞事，若是手上有資金想投資，就要積極一點瞭解市場狀況。

12月健康要注意：雙子

雙子座（6/15-7/14）（凶）

工作壓力再加上長期不良的生活作息和飲食習慣，終將造成身體負擔，這個月會特別感受到能量不足、充滿疲憊感，有三高的人要特別注意血壓跟心臟問題。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。

關鍵字：

李靜唯老師, 運勢, 星座, 吠陀占星

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