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恨一個人比原諒一個人容易！「華燈初上」愛情金句字字戳心

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▲▼華燈初上金句。（圖／翻攝自IG）

▲林心如、楊謹華飾演閨蜜互搶男人反目成仇，很有看頭。（圖／翻攝自IG/hikari_lightthenight，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

台劇《華燈初上》熱播，除了演員卡司堅強讓人驚嘆，劇情以五光十色的「條通」為主軸，帶出媽媽桑和小姐們各自的愛恨情仇，細膩描述著友情、愛情、逢場作戲，甚至各自的猜忌，其中劇中不少金句更是引人共鳴。

#要是承諾可以用講的，我們就不用那麼痛苦了。

▲▼華燈初上金句。（圖／翻攝自IG）

#我們會不會這輩子就這樣子啦？愛妳的妳不愛，愛上的永遠不會是妳該愛的人。

#我不愛了。這三個字不難懂吧？愛、恨、喜不喜歡，這種事情不是每天都在上演嗎？

▲▼華燈初上金句。（圖／翻攝自IG）

#真的死得成，那就好了。死掉的那一個就是永遠。因為挽回不來，死掉的就塵封在回憶裡，而回憶放得越久越美，時不時來戳妳一下，讓妳忍不住想念。

#恨一個人比原諒一個人容易，對他殘忍一點，就是對自己好一點。

▲▼華燈初上金句。（圖／翻攝自IG）

#愛與不愛，根本就是兩張臉。

▲▼華燈初上金句。（圖／翻攝自IG）

#誰沒有受過傷呢？至少證明我們還活著。

#人生躲不掉的事這麼多，既然躲不掉，那就來吧！

▲▼華燈初上金句。（圖／翻攝自IG）

#去攻擊一個男人在意的女人，是缺乏自信的行為。

#自己的忌妒心自己處理，不要拖別人下水。

#我不要再愛你了，我不知道我什麼時候可以做得到，但我每天每天都告訴自己會好的。

▲▼華燈初上金句。（圖／翻攝自IG）

#不要對我有所期望，因為我給不了妳。

#這世界上哪有什麼好聚好散？既然要散，那大家都別想好過！

關鍵字：

華燈初上, 金句

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