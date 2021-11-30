昆凌受傷後首現身！坦言愛滑雪卻超怕冷　公開一招私房保暖撇步

記者王則絲／台北報導

女星昆凌上週在家中不慎撞傷頭部，延期原先的公開行程，讓粉絲們都非常擔心，今（30日）昆凌受傷後首現身！出席COACH位於台北信義新天地A11滑雪主題快閃店活動，以亮麗活力的模樣和大家報平安。因應滑雪的主題，昆凌提到自己熱愛滑雪，不過卻是個非常怕冷的人，能忍受的最低溫度是10度，也順道分享私房保暖小撇步就是穿「厚襪子」。

▲昆凌受傷後首現身報平安，出席COACH快閃店活動。（圖／品牌提供）



昆凌今天穿著COACH 2021冬季的復古Shearling夾克與雪靴現身，在微涼的天氣裡露出雙腿肌膚，但卓越的保暖功能讓她一點也不冷。COACH滑雪主題快閃店中可以看到眾多色彩繽紛的冬季服裝，包括充滿7、80年代撞色色塊、V字條紋的復古元素、來自北極的小動物擺設，以及滑雪主題的裝潢設計，現場陳列超可愛。

▲昆凌穿著COACH Shearling夾克，NT＄87,800。（圖／記者黃克翔攝）



逛完快閃店，昆凌最喜歡的就是身上的Shearling夾克，「今年冬天比較冷，所以我覺得一件好看的厚外套很重要。」今天裡面搭一件小洋裝，也毫無違和感，另外，特別推薦本次限定推出的一系列包款，上頭貼滿了美式風格的可愛刺繡徽章，其中「聖誕樹」的圖案是昆凌個人最喜歡的。

▲昆凌分享個人保暖小撇步，就是腳一定要暖。（圖／記者王則絲攝）



呼應滑雪的主題，昆凌提到本身熱愛滑雪：「我喜歡滑雪，但是我不在行，程度就是初學者，所以滑雪是一個我很想征服的運動。」過往的經驗裡不外乎就是「各種摔」，她最害怕跌倒時後面的人撞上來，但還是覺得又刺激又好玩。

雖然喜歡滑雪，但昆凌其實是一個超怕冷的人，「我本身很怕冷，像今天現在這個溫度就有點冷。只要超過10度以下我就覺得超冷。」那麼對於怕冷的昆凌來說，有什麼保暖的小撇步嗎？她分享：「我保暖的小撇步就是穿厚襪子，因為我覺得只要腳暖了，整個身體都會暖暖的。」身體暖了，也才有餘裕去好好做穿著搭配。

▲昆凌今日穿著保暖雪靴NT＄16,800。（圖／記者王則絲攝）



▲昆凌推薦布章刺繡系列手袋。（圖／記者王則絲攝）



▲COACH信義新天地A11滑雪主題快閃店，期間限定至12月9日止。（圖／品牌提供）

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