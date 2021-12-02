「平價版海洋拉娜」才403元！粉絲狂用6年　小擦傷、乾癢都能抹

文／C編

居家常備保養品，就是一條都可以擦的乳霜，大人肌膚泛紅乾癢、嬰兒尿布疹，都可以用它來舒緩，這款厲害的神器就是「La Roche-Posay理膚寶水B5全面修復霜」，現在「Her森森」推出100mlx3入組，只要1211元，相當於一條只要403元，超划算的價格還不快入手。

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▲理膚寶水 B5全面修復霜100mlX3，原價2640元、特價1211元。點我搶購。



B5全面修復霜早就是PTT、美妝公社網友一直狂推的好物，乳霜質地幫助肌膚修護潤澤，不只是肌膚乾燥可以擦，泛紅也可以幫助舒緩，連難搞的尿布疹都可以靠它，肌膚有大小問題都可以擦，難怪網友們如此愛它。

盤點網路上的評價，幾乎都是一整片好評，「我女兒用了6年了！皮膚過敏、癢、蚊蟲咬傷、擦傷什麼都擦，當萬用膏來用」、「已經是常備品了！非常非常好用」、「對我來說是便宜版海洋拉娜」、「異位性皮膚炎也有感」。

B5全面修復霜質地滋潤，建議可以在精華之後使用，作為保養最後一道的乳霜程序，除了可以幫助封鎖所有的精華成分，也能夠單擦呵護肌膚，一條就可以搞定全臉保養，非常實用又方便，而且無添加香料，特別適合對香精敏感的脆弱肌膚使用。

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「Her森森」推出「La Roche-Posay理膚寶水B5全面修復霜100mlX3」，原價2640元、特價1211元，一次購足全家大小的用量，絕對是居家常備品了，CP值很高，所有年齡層及敏感肌皆可使用，方便又實用。