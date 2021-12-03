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半夜想吃泡麵、喝熱奶茶必備！瞬熱式開飲機下殺3980元　一用上癮

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文／C編

冬天很需要熱水，想吃泡麵、泡濃湯、沖咖啡，通通需要，「Her森森」推出「sOlac 3L瞬熱式開飲機」，不但無需安裝、體積小不佔空間，瞬間加熱功能更令人讚賞，3L的大容量很足夠，在寒冷的冬天來上一杯熱呼呼的飲品，絕對是最大幸福。

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▲sOlac,開飲機,瞬熱式,Her森森,。（圖／Her）

▲sOlac 3L瞬熱式開飲機，原價5980元、特價3980元。點我搶購

sOlac 3L瞬熱式開飲機提供7種水溫，符合不同需求，包括常溫、攝氏45度、55度、65度、75度、85度、100度，還有5種水量選擇：連續水、100ML、200ML、300ML、400ML，沖咖啡、泡牛奶，更加精準實用，而輕巧的體積設計，不管是擺在哪裡都方便，3公升的大容量，一個人使用絕對很夠用，不用一直需要加水、加熱，只要裝滿就可以用上大半天，非常實用。

飲用水瞬間加熱更是受到喜愛的強大功能，想喝一杯熱飲的時候，等不了太久，而且不需要安裝，並設有兒童鎖，可以避免小朋友誤觸，造成燙傷的風險，不管是單身貴族還是新手爸媽都應該來一台。

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▲sOlac,開飲機,瞬熱式,Her森森,。（圖／Her）

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「Her森森」推出「sOlac 3L瞬熱式開飲機」，原價5980元、特價3980元，還送兩個濾芯，在冬天半夜想要來一杯熱騰騰的飲料、或是想泡一碗熱呼呼的泡麵，有它在就可以輕鬆搞定，完全不用擔心沒熱水可以喝，相當方便又實用。

關鍵字：

sOlac, 開飲機, 瞬熱式, Her森森

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