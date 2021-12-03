亮・珠寶／Cindy Chao年度大豐收　獲頒法國文學藝術騎士勛章

▲Cindy Chao榮獲法國藝術與文化騎士勛銜。（圖／CINDY CHAO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

回顧2021年，雖然全球仍受新冠肺炎疫情威脅顯得動盪不安，Cindy Chao（趙心綺）與Anna Hu（胡茵菲）兩位台灣珠寶設計師，依然無所畏懼照既定步伐前行，在國際舞台上發光。Cindy Chao於歲末傳出捷報，獲法國政府表彰全球藝文界傑出貢獻者的「L’ORDER DES ARTS ET DES LETTRES法國藝術與文學勛章」，肯定她融合建築與雕塑的珠寶藝術成就，以及促進東西方藝術文化交流的奉獻。

▲法國文化部部長 Roselyne Bachelot（左）祝賀Cindy Chao獲得榮銜。

法國文化部部長Roselyne Bachelot 親自為Cindy Chao 主持爵位授封儀式，授予法蘭西文學藝術騎士勛章（Chevalier de l’order des Arts et des Lettres, République française），讚揚她的藝術珠寶作品融合東方思維與西方技藝。導演李安、國際建築大師貝聿銘、時尚設計大師山本耀司等人都曾榮獲此勛章。

▲CINDY CHAO 2016 Black Label Masterpiece 大師系列冬葉套鍊於2019年獲得倫敦巨匠臻藏藝術博覽會「大會傑出獎」。



Cincy Chao今年收穫不僅於此，她創作的2018 Black Label Masterpiece大師系列No.XVIII「紅寶石牡丹胸針」，被英國國立維多利亞與艾爾伯特博物館（簡稱V&A）納為永久館藏，成為繼2010年「皇家蝴蝶胸針」被美國史密森尼國家自然歷史博物館典藏、2020年首件年度蝴蝶創作「紅寶石側飛蝴蝶胸針」獲巴黎裝飾藝術博物館珍藏後，第三件被國際級博物館列永久典藏的作品。

▲CINDY CHAO 2018 Black Label Masterpiece大師系列No.XVIII 紅寶石牡丹胸針，成為英國V&A博物館館藏。（圖／Peter Kelleher, Victoria and Albert Museum, London 2021提供）

Anna Hu則為華人市場貴客，揭開英國傳奇珠寶商MOUSSAIEFF的神秘面紗，雙方聯手於台北文華東方飯店開設珠寶鑑賞會所，展示兩大品牌珠寶作品，以及由Anna操刀設計的雙品牌聯名系列，聯名作品的特色是寶石來自MOUSSAIEFF驚人的收藏，每一件主石都是數十克拉起跳的頂級寶石，不負MOUSSAIEFF主理人Alisa Moussaieff的「鑽石女王」封號。

▲MOUSSAIEFF與Anna Hu攜手打造聯名珠寶與台北文華東方藝術珠寶鑑賞會所。（圖／Anna Hu提供，以下同）





▲主石是55.75克拉的心形切工白鑽的MOUSSAIEFF by ANNA HU印象百合花胸針。

