記者李薇/台北報導

唇膏可以立刻轉換一個人的風格、特色,絕對是最時髦的單品,即使戴口罩也遮掩不了有塗抹口紅的美唇,《ET FASHION》就特搜3款最近推出的厲害唇膏,不僅顏色很美,質地更是滋潤飽和,絕對要收藏起來。

1.ILIA 淨透裸光潤唇膏

添加草綠鹽角草、玫瑰籽油、含羞草花蠟等天然保養成分,唇況缺水乾燥、脫皮時也適合使用,奶油絲滑質地帶來恰到好處的滋潤感,不論薄擦或多層次疊擦,顯色馥郁色彩與原生唇色完美融合,由內而外透出迷人魅力。

2.MAKE UP FOR EVER 紅色風豹炫耀光彩唇膏筆

復古的金屬光澤妝效,質地絲滑柔順,5款全新、令人著魔的限量收藏色調:#001亞洲富豪、#002淑女之夜、#003璀璨世界、#004狂歡派對以及#005盡情搖擺,展現出專屬於季末的瘋狂歡樂風格,展現女性的迷人魅力。

3.Sisley 植物絲絨持久唇膏

植物絲絨持久唇膏細緻的絲絨質感,一抹立即包覆雙唇,全天提供乾燥的唇部肌膚滿滿的水分和養護,蘊含多重植物萃取精華成分,長效滋養肌膚,達到「上妝即保養」的極致養護,即使戴上口罩,也能持妝整天維持美麗嘴唇的細緻光采。