營養師教你喝水「正確6時機」，下午3點喝能趕走焦慮

▲多喝水能幫助體內新陳代謝。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每天喝足水，能讓身體更健康，但如何辨識自己水分是否喝足呢？營養師高敏敏表示，上完廁所先別急著沖水，不同顏色的尿液，反映體內水分的多寡，以下聰明喝水小技巧， 一起學起來！

#喝水應少量多次補充

營養師高敏敏分享，每次飲水量應不超過300cc，並且一個小時內飲水不超過1000cc，若不清楚自己每天該喝多少水，可利用喝水計算公式＝體重(Kg)x(30~40cc)，舉例60公斤的人，每天水量至少要攝取1800~2100ml。

#以尿液顏色判斷體內是否缺水

尿液顏色越深代表尿液濃度越高，身體可能嚴重缺乏水分，每日平均跑廁所5~7次表示喝水應較足夠。

#抓準「6個時機」喝對水

1.起床後

促進全身循環、刺激蠕動、排除體內廢物。

2.工作前

有助於提神醒腦、提升工作效率。

3.午餐飯後30分鐘

解油膩、助消化。

4.下午3點

能趕走你的焦慮、疲憊和昏沉感，還能降火氣。

5.晚餐前30分鐘

降低食慾、稀釋晚餐的鈉量避免水腫、減少負擔。

6.睡覺前

有助血液暢通、預防心血管疾病發作。

▲加入檸檬片也能增加口感。

高敏敏指出，如果吃太鹹擔心水腫，也可以挑選具利尿成分的飲品，像是綠茶含有咖啡因，能利尿消水腫之外，兒茶素也能刺激新陳代謝；黑豆水的黑豆含有豐富的鉀，可以幫助排鈉；玉米鬚水對於利尿、消水腫也非常棒；紅豆水選擇無糖，自己煮要留意不要把豆子煮破，都有不錯的效果。

她更加碼分享，天冷較為頻尿，若是喝太多茶或是咖啡容易利尿，身體更要多補水，不要攝取過多蛋白質，若飲食不均容易引發私密感染，如廁後應即時補充水分，小口小口飲用，身體更好吸收。

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）



