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直播／Virgil Abloh最後一場LV男裝秀　在邁阿密如期舉行，好好道別

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▲Virgil Abloh執掌的LV 2020春夏男裝秀，在邁阿密舉行。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

設計師Virgil Abloh過世震驚了時尚與潮流圈，突然來的消息令人心碎且無法接受，他留下的LOUIS VUITTON（路易威登）2022春夏男裝，將如期在台灣時間12月1日上午6點30分，於邁阿密發表，屆時看直播的大秀，也許會有眼淚，卻也是最好的想念與紀念他的方式。

▲Virgil Abloh執掌的第一場LV男裝秀，是2019春夏系列，鮮豔的彩虹色調令人難忘。

2018年3月，Virgil Abloh轟轟烈烈地接掌了LV男裝的藝術總監大位，同年6月發表他為LV打造的男裝第一場大秀，那是2019春夏系列，彩虹色的伸展台、潮流與精品的結合，寬大的輪廓與包款上的鍊帶，通通令人難忘，秀後他緊擁好友肯爺（Kanye West）落淚，又在IG上寫下「You can do it too……」真情地流露了扛下百年精品重任後，內心的激動。

▲LV男裝秀Virgil Abloh。（圖／品牌提供、翻攝Virgil Abloh IG）

▲Virgil Abloh在11月28日因癌症離世，消息一出令人震驚。

▲2018年6月，Virgil Abloh的第一場LV秀，他穿的T恤上印著日期，可見重要性。（圖／翻攝Virgil Abloh IG）

當時誰也沒想到，2021年12月，會是他的最後一場秀。

Virgil Abloh在LV執掌的每一場秀都充滿話題，而且在世界各地都有足跡，他的概念與想法總讓人需要用力參透，但表現出來的天馬行空又那麼容易被理解，例如可愛的LV Friends娃娃、把咖啡杯、飛機變成包包等等，看到都會會心一笑，充滿著童趣。

▲2021 LV秋冬男裝系列，報紙、咖啡杯都成了包包。（圖／品牌提供）

將在邁阿密舉辦的2022春夏男裝系列名為「Spin-off」，邀請函上LV的標誌旁，有個往上飛的紙飛機，好似Virgil Abloh已乘著紙飛機飛向無垠天際，而留在地球表面的我們，就好好看秀，好好欣賞他留下來的燦爛火花。

▲LV男裝秀Virgil Abloh。（圖／品牌提供、翻攝Virgil Abloh IG）

▲邀請函上的紙飛機，如今看來格外有感。（圖／品牌提供）

關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, 直播, Virgil Abloh, LV男裝

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