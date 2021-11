直播／Virgil Abloh最後一場LV男裝秀　在邁阿密如期舉行，好好道別

▲Virgil Abloh執掌的LV 2020春夏男裝秀,在邁阿密舉行。(影/品牌提供)

記者林明瑋 / 台北報導

設計師Virgil Abloh過世震驚了時尚與潮流圈,突然來的消息令人心碎且無法接受,他留下的LOUIS VUITTON(路易威登)2022春夏男裝,將如期在台灣時間12月1日上午6點30分,於邁阿密發表,屆時看直播的大秀,也許會有眼淚,卻也是最好的想念與紀念他的方式。

▲Virgil Abloh執掌的第一場LV男裝秀,是2019春夏系列,鮮豔的彩虹色調令人難忘。

2018年3月,Virgil Abloh轟轟烈烈地接掌了LV男裝的藝術總監大位,同年6月發表他為LV打造的男裝第一場大秀,那是2019春夏系列,彩虹色的伸展台、潮流與精品的結合,寬大的輪廓與包款上的鍊帶,通通令人難忘,秀後他緊擁好友肯爺(Kanye West)落淚,又在IG上寫下「You can do it too……」真情地流露了扛下百年精品重任後,內心的激動。

▲Virgil Abloh在11月28日因癌症離世,消息一出令人震驚。

▲2018年6月,Virgil Abloh的第一場LV秀,他穿的T恤上印著日期,可見重要性。(圖/翻攝Virgil Abloh IG)

當時誰也沒想到,2021年12月,會是他的最後一場秀。

Virgil Abloh在LV執掌的每一場秀都充滿話題,而且在世界各地都有足跡,他的概念與想法總讓人需要用力參透,但表現出來的天馬行空又那麼容易被理解,例如可愛的LV Friends娃娃、把咖啡杯、飛機變成包包等等,看到都會會心一笑,充滿著童趣。

▲2021 LV秋冬男裝系列,報紙、咖啡杯都成了包包。(圖/品牌提供)

將在邁阿密舉辦的2022春夏男裝系列名為「Spin-off」,邀請函上LV的標誌旁,有個往上飛的紙飛機,好似Virgil Abloh已乘著紙飛機飛向無垠天際,而留在地球表面的我們,就好好看秀,好好欣賞他留下來的燦爛火花。

▲邀請函上的紙飛機,如今看來格外有感。(圖/品牌提供)