王陽明400萬勞力士閃爆　老婆抗議「不要戴我的錶」

▲王陽明（前）與老婆蔡詩芸曾受HUBLOT之邀，出席藍寶石腕錶上市活動。（圖／翻攝sunnyboyyy IG）



記者陳雅韻／台北報導

男星王陽明是演藝圈出名的愛錶人，每回開箱熱騰騰的「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）新錶，總不忘拍影片紀錄欣喜的那一刻，近日他又戴上亮晶晶的勞力士（Rolex）鑽錶拍小短片，開心寫下：「新錶入手，開始愛上原廠方塊鑽石在錶圈上。」引來老婆蔡詩芸抗議，回覆：「不要戴我的錶。」可見此錶多熱門，夫妻倆搶著戴。

王陽明愛錶成癡，進而影響蔡詩芸加入研究行列，夫妻倆曾受HUBLOT（宇舶）之邀，連袂展示上千萬元的Big Bang Integral藍寶石陀飛輪鍊帶腕錶，以及亞洲首曝光的Big Bang MP-11彩虹藍寶石腕錶，當時王陽明透露買錶一定會報備老婆，因為她越來越懂了，但他把老婆的錶拿去戴不一定會先說，通常是蔡詩芸發現錶帶尺寸不對勁，才發現被他拿去改成男人的手圍尺寸了。

▲王陽明曬出身價超過400萬元的勞力士Oyster Perpetual Day-Date梯鑽錶。（圖／翻攝sunnyboyyy IG）

這回王陽明曬勞力士已停產的Oyster Perpetual Day-Date鑽錶，價值超過400萬元，除了時標鑲鑽，錶圈也鑲滿梯鑽，他戴在手腕上轉呀轉，鑽石的光芒也閃呀閃，璀璨至極，無怪乎吸引老婆與網友們的目光。