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LE LABO聖誕香氛組合超驚喜，6款最夯香水通通在裡面！

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▲▼聖誕香氛禮盒。（圖／品牌提供）

▲聖誕香氛禮盒包裝特色十足。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導　

年末佳節氣氛濃厚，聖誕節正是好友們交換禮物祝福的好時機，不少香氛品牌推出聖誕禮盒，讓你送禮送到心坎裡，像是小尺寸香氛體驗組，或是同款香調的香水和沐浴膠組合，都相當有人氣。

▲▼香氛聖誕組合。（圖／品牌提供）

▲LE LABO 2021聖誕限量香氛體驗6支組 6 x 5ml，4,200元。

LE LABO從經典系列中挑選了六款最受歡迎的香水，內含佛手柑22、ANOTHER 13、玫瑰31、黑茶29、檀香33、樹果19淡香精，小巧的精美香水放在經典牛皮紙盒中，並用個性化標籤密封，送禮或是自用都很適合。
 

▲▼香氛聖誕組合。（圖／品牌提供）

▲Miller Harris 2021 聖誕限量 玫瑰晨語禮盒（玫瑰晨語淡香精50ml、玫瑰晨語沐浴膠300ml），5,200元、2021 聖誕限量 午後伯爵禮盒（午後伯爵淡香精50ml、午後伯爵沐浴膠300ml），5,200元。

Miller Harris 選擇在每年最歡愉的氛圍下，為調香師的創作注入色彩，用繽紛的禮盒，來迎接節慶的獨特。在年末的節慶氣氛中，與最在意的人分享這一整年最喜歡的香氣。
 

▲▼香氛聖誕組合。（圖／品牌提供）

▲BYREDO 限量 無人之境淡香精木盒，50ml，6,200元。

BYREDO 擷取印度馬杜巴尼藝術及工藝精神的精華，推出一系列收藏版禮盒；外盒飾以 Mamta Devi 筆下繽紛的幾何線條，盒中搭配著品牌經典香氛，手腳太慢就買不到。

關鍵字：

香水, 聖誕組合

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