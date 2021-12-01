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搭捷運就能到瑞士！BELLAVITA耶誕佈置太狂　空中纜車、歐洲雪景神還原

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▲BELLAVITA即日起換上全新主題「白雪之戀 冬日滑雪村」造景，展到明年1/2。（圖／BELLAVITA提供）

▲BELLAVITA耶誕造景主題「白雪之戀 冬日滑雪村」造景，簡直讓參觀民眾像走進歐洲。（圖／BELLAVITA提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

今年耶誕百貨賣場都走異國風，在信義區商圈以低調精緻著稱的BELLAVITA寶麗廣塲，每年耶誕都帶來超美的驚喜，今年為撫慰民眾剛挺過一波疫情、無法出國的心情，居然在中庭呈現出瑞士的滑雪夢幻場景，繽紛色彩的空中纜車搭配漫白雪景，還有遊客中心小屋，絕對讓你一走進去就超驚艷！

▲BELLAVITA即日起換上全新主題「白雪之戀 冬日滑雪村」造景，展到明年1/2。（圖／BELLAVITA提供）

▲BELLAVITA即日起換上全新主題「白雪之戀 冬日滑雪村」造景，展到明年1/2。（圖／BELLAVITA提供）

天氣漸漸轉冷，人們期盼的歡樂的一系列年末節慶來臨，每年耶誕裝飾都誠意十足的BELLAVITA，今年還是很狂！為無法出國暢遊的民眾打造一座歐洲氣息的滑雪度假村。配合年末天氣越來越冷的氛圍，走進商場中庭，大片冬日陽光透過玻璃帷幕灑落，走進鋪地的類白雪，就像走進歐洲的雪景裡。

▲BELLAVITA即日起換上全新主題「白雪之戀 冬日滑雪村」造景，展到明年1/2。（圖／BELLAVITA提供）

此外還有色彩繽紛的纜車懸掛在天空，還有部分纜車內的豪華內裝，輕易就能拍出夢幻假期啊！搭配周邊大大小小的南洋杉與檀香柏矗立在彩色峽灣小屋旁，絕對是很到位的銀白世界，場景中還有遊客中心可參觀，內部垂掛溫暖燈飾點綴，還有取暖暖爐，一旁的被白雪覆蓋的耶誕樹與松果營造節慶夢幻氣氛，免搭飛機、坐捷運就能輕鬆到。

▲BELLAVITA即日起換上全新主題「白雪之戀 冬日滑雪村」造景，展到明年1/2。（圖／BELLAVITA提供）

▲BELLAVITA即日起換上全新主題「白雪之戀 冬日滑雪村」造景，展到明年1/2。（圖／BELLAVITA提供）

BELLAVITA表示，耶誕裝置從即起開放至明年1／2，賣場從12／13至12／27也推出耶誕檔期優惠，活動期間於拍攝雙人纜車照片，將照片上傳至個人Facebook 或Instagram，並且打卡BELLAVITA，至B1客服中心出示社群打卡畫面，即可兌換B2美食廣場抵用券50元；於全館消費累計滿8,000元，可獲得抽獎卷一張，有機會獲得米其林星級雙人套餐、BELLAVITA酬賓券等獎項。

▲BELLAVITA即日起換上全新主題「白雪之戀 冬日滑雪村」造景，展到明年1/2。（圖／BELLAVITA提供）

而新光三越信義新天地公日前開耶誕造景，用百萬顆燈泡打造史上最長、達300公尺的星光步道，另結合橫向的星空光廊，讓整條街道充滿奇幻的光海風情，並在A11門口擺出17米訂製耶誕樹，光樹身就有10萬顆燈泡與百顆訂製耶誕球，搭配飄雪燈光讓人感覺像在歐洲光林中漫步。

▲新光三越信義耶誕佈置。（圖／業者提供）

▲新光三越用百萬燈海，串連四館展現氣勢長廊。（圖／新光三越提供，以下同）

疫情趨緩，讓我們得以在遵守防疫規範的情況下，期待耶誕夜的歡聚美好，以往在此時間甚具風情的信義區，除了BELLAVITA，新光三越信義新天地也有高達17公尺的「夢幻灰耶誕希望之樹」，以10萬顆燈泡打造而成，即起至明年1／3期間，規劃600場的飄雪燈光秀，即便無法坐飛機出國旅遊，也能有身在雪國中的氛圍。

▲新光三越信義耶誕點燈。（圖／業者提供）

此外，沿著香堤大道也規劃歷屆最多、使用百萬顆燈泡打造的最長「300 米星光步道」，整片樹燈海亮起彷彿讓人走入夢幻世界，華麗又超有風情，而全台首創的「3.5米球體星空光廊」，大小顆球體交錯相映成美麗背景，打卡很有料。

▲新光三越信義耶誕佈置。（圖／業者提供）

新光三越表示，今年全館多達1000座耶誕造景，讓民眾能有滿滿的耶誕氛圍，當日憑四館任意消費發票於A11 1F服務台兌換代幣，即可免費使用拍貼機拍照1次。

台灣地標台北101，今年規劃30處璀璨亮麗的燈飾造景與耶誕打卡點，並在購物中心四樓都會廣場打造「法式莊園」，台北101觀景台則有「天際奇幻樂園」，辦公大樓則化身「當代美術館」，與楊英風美術館合作推出充滿對土地情感的大型現代雕塑作品，戶外的則有炫爛亮麗的燈飾的璀璨大道。

▲新年驚艷101。（圖／台北101提供）

▲新年驚艷101。（圖／台北101提供）

▲101購物中心4樓出現萬朵玫瑰法式莊園。（圖／台北101提供）

關鍵字：

BELLAVIT, 寶麗廣塲, 耶誕, 聖誕, 雪景, 新光三越, 信義區

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