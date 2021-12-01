2度拿金鐘後大霈自曝「明年有小孩」！新主持壓力大到失眠　靠香氛解救

▲大霈出席瑞典香氛品牌活動，自曝是香氛控 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

記者張毓容／台北報導 圖／公關提供、翻攝IG@piopiolee

講求環保與100%純天然植物蠟的瑞典香氛品牌Vana Candles在台北東區開設全新概念店，特別邀來金鐘主持人李霈瑜（大霈）出席開幕活動，平時就很愛香氛的她，不僅分享自己靠香氛幫助放鬆心情、改善睡眠情況，也透露自己的急救保養法，她更自曝明年會「生小孩」，而且是不會吵鬧的「小孩」，讓全場笑翻。

▲先前因新節目壓力大失眠，她靠著喜歡的木質調香氛幫助放鬆心情、睡眠。



今年二度奪下金鐘獎的大霈，自曝因接下親子節目《換個爸媽過幾天》，先前曾壓力大到失眠，因為是第一次主持棚內，現場又有小朋友、大人還有家庭醫師，有很多元素要顧，一開始很怕自己做的不夠好，但後來就盡量讓自己放輕鬆，也靠著木質調香氛幫助放鬆穩定心情，讓失眠情況改善不少，她也很推薦大家「木質調還滿適合睡覺的！」

也因為主持《換個爸媽》，讓她很感觸覺得當父母不容易，笑說「我不敢生小孩了！」但被問到接下來新的工作進度，戲劇在進行中，明年也有新電影上映，將會有不少新作品誕生，被打趣說猶如「生小孩待產中」，她也笑答「對～明年會生很多小孩（戲劇作品），而且不會鬧脾氣，是不吵不鬧又得體的小孩。」

她更自曝自己是香氛控，「平時待在家的時候，我就很喜歡使用香氛，會讓我整個人很放鬆，也更享受一個人的獨處時光。」家裡大大小小的香氛蠟燭加起來共有20多顆，此外，她還有水霧機，香氛蠟片、擴香石，甚至有時候也會做手工皂，她也會擺著當作「擴香」的物品之一，她笑說自己真的很喜歡香香的東西，「想當個香香少女！」

她也透露自己平常很忙碌，又想要放鬆療癒一下時，就是把握睡前時間點個香氛蠟燭或利用水氧機，搭配喜歡的香氣，「讓自己在睡覺前好好的放鬆真的很重要！」尤其看到蠟燭點燃後火苗搖曳的感覺，就讓她會有很療癒的感覺。

而很累很忙碌時，除了用香氛給自己一個「放鬆me time」，她也有自己一招快速急救保養法，秘密武器就是泥膜！「比起片狀面膜，我覺得泥膜有更加乘的效果，是我的急救保養方法之一」，或是朋友也有教她敷凡士林或厚敷乳霜，效果也都很好。

▲Vana Candles暖燈及純天然植物香氛蠟燭都讓大霈很心動。



而平時就很關注環保議題的大霈，除了連續三年發起淨灘淨海活動，生活中也都自備餐具和杯子，還執行環保素食，身體力行為地球盡一份心力，她也很認同Vana Candles珍愛環境的理念，「來到這（Vana Candles）感覺特別親切與熟悉，讓我想起以前到瑞典交換學生的那段時間，加上他們蠟燭都是純天然植物蠟，使用起來也覺得非常安心。」除了香氛蠟燭，Vana Candles的蠟燭暖燈也因為實用加上高顏值很受到歡迎，讓她逛了一圈都笑說「我已經想好要帶一組回家了！」

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