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拋開「別人可以，我也可以」觀念，你可以活得更快樂！

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▲▼拋開「別人可以，我也可以」錯誤期待 。（圖／Unsplash）

編輯／Lily　

有時候不快樂，是因為你太在意旁人的看法，把這些化為期待，加諸在自己身上，其實在自己的能力範圍裡努力就好，無條件想要滿足他人，正是壓力的來源，從現在起拋開以下5個沉甸甸的期待，快樂其實很簡單。

#總是擔心讓人失望

很多時候我們都擔心自己做的不好，讓父母、戀人，甚至是主管失望，但是即便他人失望，也並不代表就是沒用的人，為了滿足他人期待而努力到底，這樣的心態並不健康，任何事情只要盡力就好，你只需對自己負責。

▲▼拋開「別人可以，我也可以」錯誤期待 。（圖／Unsplash）

#以為努力就不會失去

越長越大才理解，努力是自己的事情，而很多事情都是不可控制的結果，千萬不要以為努力就不會失去，就像是感情，即便你再怎麼努力投入，另一方想離開你也得放手，拖著一段不好的關係，傷的是自己的心。

#別人可以，我一定也可以

可以把他人當作標竿，但並不代表你一定要跟著他做一樣的事情，最重要的是，你想要什麼，而不是別人都在做什麼。正確的態度應該是如果我想要，我相信自己也能做得到。

▲▼拋開「別人可以，我也可以」錯誤期待 。（圖／Unsplash）

#讓外人決定自己價值

很多人對自信不足，所以習慣性把自己的價值由別人決定，別人誇讚你好，你就很開心，別人批評你，你就覺得自己真的很差勁，記得永遠不要讓別人來定義你，只要你照顧好自己的心，你就是最強大的自己。

#急於想證明自己

這個世界上有人喜歡你，就一定會有人討厭你，千萬別費心思去討好別人。真的相信你的人，不會輕易懷疑你，而原本就討厭你的人，即便你再怎麼證明自己，別人也不會因此而改觀，因此做好自己才是最首要的事情。

關鍵字：

雞湯, 愛自己, 心靈

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