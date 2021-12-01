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每天喝蘋果醋的5大好處，助減脂還能消疲勞！但「一類人」餐前別喝

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▲▼ 每天喝蘋果醋的5大好處。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲適當喝些蘋果醋，不僅對健康好還能幫助減脂。

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@kkmmmkk

帶著水果香氣和酸味的水果醋，在餐前飲用，可以幫助開胃和消化，尤其是蘋果醋，還帶有其他多種對健康有益的幫助，像是能幫助穩定血糖、管理食慾，還能消除疲勞，每天適當喝上一點，有以下5大好處，對於容易脹氣、想減肥的人來說都很有幫助。

1.餐後喝能促進消化

有研究發現，蘋果醋中的醋酸可以激活消化酶，幫助消化食物，所以如果吃完食物特別容易脹氣的人，可以喝點蘋果醋來幫助。

▲▼ 每天喝蘋果醋的5大好處。（圖／翻攝IG,unsplash）

2.幫助管理血糖

國外有研究發現，每天20ml蘋果醋可以提高胰島素的敏感度，能幫助調節血糖，穩定胰島素分泌，減緩餐後血糖的波動，對於有控糖需求的人，每天喝一點蘋果醋，非常有幫助。

3.提高營養吸收的效率

蘋果醋除了本身含有維生素C和維生素B等營養，更重要的是蘋果醋裡的醋酸，能更好地促進吸收食物中的營養素，像是料理中加些蘋果醋，能促進鈣質釋出，幫助吸收，所以餐前餐後都可以喝一點。

▲▼ 每天喝蘋果醋的5大好處。（圖／翻攝IG,unsplash）

4.幫助消除疲勞

蘋果醋含有的蘋果酸和檸檬酸，可幫助抑制疲勞物質「乳酸」生成、減少乳酸堆積，促進有氧代謝，進而消除疲倦、肌肉痠痛，很適合早上喝一點幫助提神和喚醒大腦。

5.幫助管理食慾

蘋果醋可以增加飽腹感，在餐前喝一點，能幫助你減少下一餐吃的總量，也能有效幫助避免暴飲暴食。

另外，蘋果醋能加速脂肪分解，且蘋果醋所含的果酸可減少腸道吸收過多的油脂，對於減脂也有所幫助，尤其是有在執行間歇性斷食的人，喝蘋果醋也不會打斷的你斷食。

▲▼ 每天喝蘋果醋的5大好處。（圖／翻攝IG,unsplash）

蘋果醋的喝法也很簡單，將1～2瓶蓋的蘋果醋，以300～400ml的溫水或涼水稀釋，每天早晚、餐前餐後都可以飲用。但注意，蘋果醋一天總量別超過30ml，且胃不好的人，最好避免空腹喝，飯後飲用為佳。

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關鍵字：

蘋果醋, 好處, 優點, 益處, 減肥, 減脂, 血糖, 消除疲勞

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