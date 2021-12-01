贊達亞被《蜘蛛人》反派「八爪博士」纏住　零贅肉免於「綁肉粽」

▲贊達亞穿Roberto Cavalli 2000年的古董衣，出席金球獎頒獎典禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

剛奪下「時尚奧斯卡」美國設計師協會（The Council of Fashion Designers of America，簡稱CFDA）頒發2021年度「時尚偶像獎」的女星贊達亞（Zendaya），高「衣Q」再度獲得好評，出席在巴黎舉辦的足球盛典金球獎頒獎典禮，穿著前看似保守的黑色禮服，轉過身竟是如脊柱般金屬線條纏繞美背，果然是纖瘦的她才能駕馭，否則像「綁肉粽」擠出贅肉可糗了。

▲贊達亞轉過身讓人驚豔，背後是如《蜘蛛人》中惡棍「八爪博士」的金屬爪。（圖／達志影像／美聯社）

讓贊達亞在金球獎上大出風頭的造型，依然是由她長期合作的知名造型師Law Roach打理，大膽前衛的禮服出自義大利品牌Roberto Cavalli於2000年的作品，由現任創意總監Fausto Puglisi為此古董衣加以改造，讓贊達亞穿上贏得全場目光。

▲贊達亞身材纖瘦才能駕馭如脊柱般的金屬設計以免擠出贅肉。（圖／達志影像／美聯社）



當晚贊達亞與2017年合作《蜘蛛人：返校日》而墜入情網的男友「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（Tom Holland）連袂出席，由於她的禮服背後脊柱設計好似《蜘蛛人》電影中大反派「八爪博士」的金屬爪，讓網友大笑「雖然是足球盛會，但《蜘蛛人》角色大集合了」。