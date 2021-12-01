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星巴克12月連續30天首度「咖啡免費送」　數位活動全優惠品項曝光

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁）

▲星巴克12月推全月抽免費咖啡跟買一送一。（圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

12月寒意來襲，想喝咖啡的心情又更加濃郁了，每年12月星巴克都會舉行回饋活動，今年祭出長達30天整個月的數位活動，要民眾隨時都能上網抽，而本次活動最大獎並非買一送一，而是直接抽到一杯咖啡，完全不需要掏出錢包就能直接換一杯帶走，記得每天都滑滑手機試手氣！

星巴克在每年的重頭戲非12月莫屬，除長賣的限定太妃核果口味系列上市之外，還有耶誕節慶商品每個都翻可愛，此外還有回饋活動讓民眾買咖啡時，也能換換小確幸，今年從12／1至12／29期間，推出「Holiday Cheer 耶誕數位體驗」，只要登入特定網站完成遊戲，就能馬上抽特惠券。

▲星巴克買一送一,寄杯,星巴克。（圖／星巴克提供）

而今年最特別的是，以往最大獎都是全品項咖啡分享、意即買一送一，但本次最大獎則是「可至全台星巴克門市兌換任一中杯飲料乙杯」，連低消都直接免了，進店連錢包都免拿，直接就能換杯咖啡走。

本次數位活動優惠券所有回饋選項包括「兌換任一中杯飲料」、「全品項買一送一」、「特定品項買一送一」、「黑咖啡系列品項買一送一」、「三杯大杯飲料一杯免費」、「兩杯大杯第二杯半價」、「任一飲料搭配糕點享折價30元」與「全品項商品（不含飲料）享85折優惠」。

▲星巴克,星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克官網、星巴克咖啡同好會粉絲團）

「特定品項買一送一」咖啡選擇包括太妃核果風味那堤、太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、鹹焦糖風味那堤、蜂蜜風味那堤、福吉茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、經典紅茶那堤；「黑咖啡系列品項買一送一」系列飲料包含美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列。

一之鄉則攜手旗下品牌怡客咖啡，首次推出「感恩祭。您買1我送1」活動，12／13前買售價150元的五入裝的蜂蜜蛋糕組，即可免費獲得怡客咖啡的80元飲品兌換券，其1+1的蛋糕咖啡組合在全台的怡客咖啡及一之鄉門市皆可買到，讓消費者吃甜甜之餘還能品咖啡，享受甜蜜小確幸。

▲怡客咖啡。（圖／業者提供）

伯朗咖啡館12月買一送一分享日也曝光，包括12／5、12／6、12／12、12／13、12／20、12／19、12／26、12／27共6天在特定門市推出以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯。飲品不限品項、容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用優惠活動。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 怡客

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