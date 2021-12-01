快被電暈！「皮卡丘無線滑鼠」趴睡萌樣必須收服　垂垂耳朵就是左右鍵

編輯／Emily 圖／翻攝自shopee.tw

《精靈寶可夢》的皮卡丘以可愛模樣擄獲大批粉絲，最近就有一款「皮卡丘無線滑鼠」在網路上引起熱議，將普通的藍牙無線滑鼠做成皮卡丘造型，黃色身體搭配臉頰腮紅、背上的棕色條紋、閃電尾巴還原度超高，閉眼、四肢癱軟的趴睡姿勢更是萌度破表，辦公時用這款一定馬上被療癒，一掃上班時的憂鬱。

「皮卡丘無線滑鼠」做成立體皮卡丘造型，不管是顏色、身體特徵…都完美重現，它閉上眼睛、四肢平放在地上，呈現無害的趴睡姿勢，因熟睡而垂下的兩隻耳朵，剛好就是滑鼠左、右鍵按鈕，這個設計實在是太Q了！不用時擺在桌上就像一隻小公仔，看了能讓心情瞬間愉悅。

雖然「皮卡丘無線滑鼠」形狀特殊，但滑的時候還是能貼合手掌，讓你用起來順手又舒適，不用擔心卡卡的。滑鼠本身是安裝電池式設計，只要在底部裝入兩顆AA電池就能使用，辦公時有了它，就像把小萌寵握在手心中，充滿了療癒感，能趕走上班族的厭世心情。

喜歡《精靈寶可夢》的話，最近他們為了慶祝25周年，特別與Converse合作推出聯名系列，有推出印上皮卡丘、妙蛙種子、小火龍等主要角色的經典高筒帆布鞋，也有把Converse招牌LOGO改成寶貝球圖案的款式，還有整雙黃色的皮卡丘童鞋、粉嫩的胖丁童鞋…，除了鞋款，還有Converse x 寶可夢25周年紀念連帽上衣、胖丁羊羔絨圓領毛衣等多種款式。

▲Converse x 寶可夢Chuck Taylor All Star高筒帆布鞋有成人、青少年和嬰幼兒三款。（圖／品牌提供，下同）



▲Converse x寶可夢Chuck Taylor All Star兒童款低筒帆布鞋有皮卡丘、胖丁兩種圖案。



▲Converse x 寶可夢25周年紀念連帽上衣、胖丁羊羔絨圓領毛衣。