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雪茄老牌奮鬥史濃縮錶中　HUBLOT時標源自家族傳承掛鐘

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▲▼HUBLOT,ZENITH 。（圖／公關照）

▲HUBLOT全球限量100只的Big Bang Unico Arturo Fuente限量錶，880,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

源自於1912年美國加州的貧窮古巴移民社區、落腳於多明尼加共和國的雪茄品牌Arturo Fuente，傳承四代的家族奮鬥史與榮耀，全濃縮在瑞士名錶HUBLOT（宇舶錶）為其打造的限量100只Big Bang Unico Arturo Fuente腕錶中，44毫米錶徑黑陶瓷錶殼與錶圈上精雕菸葉圖騰，面盤上金色時標為家族傳承掛鐘上的羅馬數字，而9時位置的加冕金獅圖案則象徵作為西班牙皇室御用品牌的榮耀。

▲▼HUBLOT,ZENITH 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang Unico Arturo Fuente限量錶的錶背有向創辦人Carlos致敬的西班牙語Edición de homenaje。

Arturo Fuente家族的硬漢風格，在HUBLOT專為其打造的Big Bang Unico Arturo Fuente限量錶展露無疑，創辦人Carlos先生最常叮嚀的話語「我們從不追趕時間」，強調對雪茄做工與品質的苛求，與HUBLOT的堅持不謀而合，因此將Arturo Fuente家族引以為傲的榮耀標誌放入設計中，錶背還寫下向創辦人致敬的西班牙語「Edición de homenaje」，每款錶均配有漆木錶盒，可作為雪茄保濕盒。

▲▼HUBLOT,ZENITH 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang Unico Arturo Fuente限量錶配有漆木錶盒，可作為雪茄保濕盒。

ZENITH今年則為歡度55周年的知名古巴雪茄製造商Cohiba，創作限量55只Chronomaster Open開芯紀念錶，從雪茄包裝與紙環汲取靈感，為面盤搭配獨特的橙黃色錶盤，飾以黑白分明的格紋圖案，並搭配黃色計時秒針與星形平衡針尾，讓人一眼就認出是Cohiba包裝的招牌配色。

▲▼HUBLOT,ZENITH 。（圖／公關照）

▲ZENITH慶賀COHIBA雪茄55周年，推出限量55只紀念版CHRONOMASTER OPEN開芯腕錶，318,100元。（圖／ZENITH提供）

關鍵字：

HUBLOT, 宇舶, ZENITH

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