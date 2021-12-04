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PORTER把龍貓變潮了！打開有驚喜　肚子拆下來變「激萌毛毛包」

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編輯／Emily　圖／翻攝自yoshidakaban.com、shop.post.japanpost.jp

日本吉卜力工作室的經典動畫《龍貓》深受大家喜愛，先前與LOEWE合作的聯名系列曾引發話題，這次他們則攜手PORTER，推出一系列「龍貓聯名包包」，以PORTER多種經典包款為基底，加入毛毛元素，重現軟萌的「龍貓肚子」，包包打開內襯居然是躺在森林裡的龍貓、小梅圖案。

PORTER的「龍貓聯名包包系列」為了打造森林氛圍，都以橄欖綠色的尼龍斜紋布製成，再加入適合秋冬的米白色毛毛，做成Q萌的「龍貓肚子」，摸起來舒服又柔軟。包包打開裡面也充滿驚喜，內襯印了龍貓森林圖案，還能看到睡在龍貓肚子上的小梅，這系列有醫生包、手提袋、肩背包、皮夾…等不同大小的款式。

▲porter龍貓包包。（圖／翻攝自yoshidakaban.com）

▲porter龍貓包包。（圖／翻攝自yoshidakaban.com）

▲porter龍貓包包。（圖／翻攝自yoshidakaban.com）

其中像尺寸比較大的後背包、2WAY手提袋、醫生包，上面的「龍貓肚子」都是獨立的小包包，可以掛在包包外面當裝飾，或放在裡面當夾層，也可以拆卸下來單獨使用，拿來裝零錢、手機等小東西剛剛好，揹在身上可愛又吸睛。這系列12月10日會在日本指定店鋪發售。希望之後台灣也能買到。

▲porter龍貓包包。（圖／翻攝自yoshidakaban.com）

▲porter龍貓包包。（圖／翻攝自yoshidakaban.com）

▲porter龍貓包包。（圖／翻攝自yoshidakaban.com）

日本郵局先前也多次與《龍貓》聯名，推出可愛的包包、小物，這次的秋冬新品也非常燒，「龍貓毛絨絨托特包」療癒滿分，以粉紅毛毛材質製成，配上深紅色龍貓五官看了讓人心暖暖，另一款是深藍色的「龍貓毛絨絨抽繩小包」，可以拿來裝化妝品等小物，還有兩款鑰匙吊飾也值得一起入手。

▲porter龍貓包包。（圖／翻攝自yoshidakaban.com）

▲porter龍貓包包。（圖／翻攝自yoshidakaban.com）

▲porter龍貓包包。（圖／翻攝自yoshidakaban.com）

關鍵字：

龍貓, 包包, 聯名, porter, 吉卜力

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