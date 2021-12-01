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少時秀英一次撞衫兩大女神沒在怕！　太妍、IU「少穿一件」都輸了

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記者王則絲／台北報導

前少女時代成員秀英日前於IG上分享舉辦見面會時的造型，以蕾絲小可愛、激短熱褲以及浮誇粉色皮草領子的麻花外套完成，露出大面積肌膚纖腰與招牌美腿，畫面超養眼，但這套造型卻意外與兩位女神撞衫了，同款性感小背心太妍於一個月前就在節目中穿上，同款外套則是出現在IU（李知恩）的年曆中，不過太妍與IU都因為「少穿一件」，而少了幾分氣場，讓秀英略勝一籌。

▲秀英撞衫太妍、IU。（圖／翻攝自IG）

▲秀英日前於粉絲見面會上的穿搭不巧與太妍、IU撞衫了。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi）

秀英前陣子在粉絲見面會上相當用心的準備造型，選穿來自Blumarine的粉色花卉印花細肩帶小可愛，三角剪裁設計讓布料顯得更少了，加上蕾絲滾邊更添性感氣息，讓秀英也藉機展現緊實馬甲線，外罩的同色系外套以相同花卉概念呈現，粉色皮草領子略顯浮誇，卻是氣勢十足，由身材高挑的秀英駕馭起這一套，華麗氣場迸發。

▲秀英撞衫太妍、IU。（圖／翻攝自IG）

▲秀英撞衫太妍、IU。（圖／翻攝自IG）

▲秀英內搭的粉色蕾絲小可愛，太妍先前於節目上就曾穿過。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi、taeyeon_ss）

而約莫一個月前，太妍於參加綜藝節目時就曾穿上這件粉色小可愛，但當時她的裝扮主題是牛仔風，身上其他單品如麂皮流蘇外套、寬皮帶和牛仔帽都相當符合主題，再看到內搭甜美性感的小背心，就不免讓人覺得有些突兀。

IU最近則是在拍攝個人年曆畫報，於先前釋出的幕後花絮、預告影片中，可以看到IU也穿上了與秀英同款的粉色外套，不過IU內搭的是一件繞頸的小背心，走的是甜美性感路線，而相比之下，這件份量感、存在感重的浮誇外套，由身材較為高挑修長的秀英穿起來，似乎更撐得起氣場，成套的內搭與外套也讓整體更有一致性。

▲秀英撞衫太妍、IU。（圖／翻攝自IG）

▲秀英撞衫太妍、IU。（圖／翻攝自IG）

▲秀英身上的粉色外套，IU於年曆畫報當中也穿上同款。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi、IU YouTube）

關鍵字：

少時, 少女時代, 秀英, 太妍, IU, 李知恩, 撞衫

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