梅西奪獎與3萌娃穿名牌訂製父子裝　戴勞力士是日常

▲梅西與3個兒子都穿Dolce & Gabbana訂製服，老婆Antonella Roccuzzo也盛裝亮相。（圖／路透社）



記者陳雅韻／綜合報導

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）昨第7度拿下金球獎，雖然此次獲獎雜音超多，認為他加盟法甲的巴黎聖日耳曼後表現平平，為其他球員抱屈，但他仍開心帶著老婆Antonella Roccuzzo與3個兒子出席頒獎盛會，見證他創下的歷史紀錄，從一家人的服裝即可見他對此獎項的重視程度，他與兒子們都穿特別向Dolce & Gabbana訂製的正裝。

▲梅西開心抱回第7座金球獎。（圖／路透社）

梅西與老婆Antonella Roccuzzo從小是青梅竹馬，兩人在2009年公開戀情，並在2017年步入禮堂，育有Mateo、Thiago與Ciro 3個兒子。此次他獲頒金球獎，典禮前向義大利名牌Dolce & Gabbana訂製帥氣「父子裝」，西裝外套上綴滿亮片，搭配白襯衫、黑領結與西裝褲，梅西再搭黑皮鞋，兒子們則套上品牌的白布鞋，模樣可愛極了。

▲梅西今年8月加入法甲豪門巴黎聖日耳曼隊，抵達巴黎時戴勞力士錶吸睛。（圖／達志影像／美聯社）

足球場外的梅西很重視穿搭，今年8月揮別效力21年的西班牙甲級聯賽名門巴塞隆納隊，轉戰法甲豪門巴黎聖日耳曼隊時，抵達巴黎時特別穿上上印有「Ici c’est Paris」（這是巴黎）字樣的T恤向法國球迷致意，同時搭配勞力士（Rolex）要價906,000元的Oyster Perpetual Yacht-Master 40腕錶18ct永恒玫瑰金款，展現足球天王氣勢。

▲梅西戴的勞力士Oyster Perpetual Yacht-Master 40腕錶，906,000元。（圖／勞力士提供）



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