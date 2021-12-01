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《魷魚遊戲》手機殼劇迷必收！自己填「參賽者號碼」、還能隨時玩椪糖

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記者王則絲／台北報導

於全球爆紅的《魷魚遊戲》雖然近期話題冷卻不少，但是周邊商機依然是嚇嚇叫，3C配件品牌CASETiFY便推出了《魷魚遊戲》主題限量系列，包括了可以自己填寫「參賽者號碼」的手機殼，還有看起來就像是在手機上玩「椪糖」的無線充電盤，其中以「主辦人」黑色面具為靈感設計的手機殼更是帥炸了，每一款都很有哏。

▲CASETiFY X 魷魚遊戲。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY推出《魷魚遊戲》主題限量系列。（圖／品牌提供，以下同）

經常與各界聯名的CASETiFY，與Netflix火爆影集合作已不是頭一遭，先前與《怪奇物語》推出的聯名系列，在全球搶爆，這回看上《魷魚遊戲》在全球的火熱話題性與背後龐大商機，CASETiFY當然不放過機會，於12月1日起正式推出《魷魚遊戲》主題限量系列。

▲CASETiFY X 魷魚遊戲。（圖／品牌提供）

《魷魚遊戲》主題限量系列囊括了手機殼、無線充電盤、Apple Watch錶帶與AirPods保護殼，手機殼部分不只可以看到123木頭人的可怕機器人娃娃，還有比賽場上工作人員的圈圈、三角形、正方形符號，可以揪朋友們一人認領一個符號一起使用，相當有趣。

▲CASETiFY X 魷魚遊戲。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY X 魷魚遊戲。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY X 魷魚遊戲。（圖／品牌提供）

劇中參賽者們令人印象深刻的綠色運動服也被作為靈感來源，手機殼上可自由填入0~456號的三位數字，讓人體驗半客製化的樂趣，而其中一款透明手機殼，則是做成了將「邀請卡」放在手機背面的模樣，一上架立馬一掃而空。

▲CASETiFY X 魷魚遊戲。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY X 魷魚遊戲。（圖／品牌提供）

沒搶到沒關係，另一款以「主辦人」面具形象打造的手機殼，看似低調，卻是裡面最帥氣的一款！配件當中，則屬這款「椪糖」無線充電盤最吸睛，逼真的造型，好像隨時都可以拿起手機玩一樣，既可愛又讓人會心一笑。

【同場加映】

《魷魚遊戲》的商機人人搶賺，「Cross工作室」就有推出一款「迷你版守衛」大頭公仔，可自行選購「方塊、三角形、圓形」三種階級，縮小尺寸約10公分，在劇中待命與負責執行殺人的他們，大頭模樣變得超Q，一點也不可怕。「ST STUDIO工作室」也推出了《海綿寶寶》版本的變裝守衛系列，就像是海綿寶寶和派大星藏在裡面一樣，巨Q。

▲「ST STUDIO工作室」推出的海綿寶寶變裝守衛系列。（圖／翻攝自粉專）

▲海綿寶寶變裝的《魷魚遊戲》守衛。（圖／翻攝自模藏 Mokura粉絲專頁）

關鍵字：

CASETiFY, 魷魚遊戲, 聯名, 椪糖

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