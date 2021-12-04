虎牌「煮飯神器」下殺4199元　蒸煮料理輕鬆減肥無負擔

文／C編

亞洲人以米飯為主食，家家戶戶都一定要有電鍋或是電子鍋，「Her森森」推出日本製的「虎牌6人份微電腦多功能電子鍋」，原價6090元、特價4199元，超划算的價格，可以把家裡老舊的炊飯器具換掉，換成新的電子鍋，輕鬆煮出香噴噴的美味米飯。

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▲虎牌6人份微電腦多功能電子鍋（日本製），原價6090元、特價4199元。點我購買。



電子鍋採微電腦控制，可以同時煮米加上一道菜，更加方便省時，附贈黑色遠紅外線厚鍋，1.7mm的厚鍋具有良好的蓄熱效果，讓米飯Q彈，整頓餐大加分。

相較於傳統鍋爐的煎、炒、炸，電子鍋利用炊飯時所產生的蒸氣烹煮，節省了料理所需要的電力之外，更減少了危害健康的油煙，更加清爽無負擔，如果正在健身、減重相當適合。

除了炊飯，還有9種選單、19道料理食譜，完全實踐一鍵搞定佳餚，即便鮮少下廚、廚藝不佳，都可以輕鬆上菜，並有溫度過熱就會自動斷電的設計，更加安心。

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「Her森森」推出日本製的「虎牌6人份微電腦多功能電子鍋」，原價6090元、特價4199元，現省將近2000元，超划算的價格，是時候將家裡的電子鍋汰舊換新了，添購新的煮飯神器，吃得更加美味健康。