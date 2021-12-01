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ORIS金箍棒當秒針的孫悟空錶現蹤　台灣限量50只快被搶光

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▲ORIS Watch & Coffee 板橋大遠百全新複合式專賣店同步發表新錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士獨立製錶品牌ORIS位於板橋大遠百專賣店歷經改裝，以結合鐘錶銷售與咖啡品味空間的「ORIS Watch & Coffee」複合式專賣店型態改裝開幕，最大驚喜是與上海美術電影製片廠合作創作的「孫悟空限量錶」首度在台曝光，全球限量2000只，台灣配額50只，據悉已快被錶迷搶光了。

▲▼ Oris 。（圖／公關照）

▲ORIS Watch & Coffee 板橋大遠百全新複合式專賣店開幕。（圖／Oris提供，以下同）

▲▼ Oris 。（圖／公關照）

▲消費者可坐在ORIS Watch & Coffee板橋大遠百全新複合式專賣店的吧檯喝杯咖啡。

ORIS以大陸1961年上映的動畫電影《孫悟空：大鬧天宮》為藍本，設計孫悟空限量錶，爆炸紋路的面盤搭配靈感源自金箍棒的秒針，底蓋則鐫刻京劇風格的孫悟空圖案，並附上特殊包裝。此外，品牌同步發表配備透明底蓋的自製機芯錶款Big Crown Cal. 403指針式日曆腕錶、4種配色的小巧Rectangular方形腕錶，多元的設計吸引男、女錶迷。

▲▼ Oris 。（圖／公關照）

▲ORIS限量2000只的孫悟空限量腕錶，70,000元。

▲▼ Oris 。（圖／公關照）

▲ORIS孫悟空限量腕錶底蓋鐫刻孫悟空圖案。

▲▼ Oris 。（圖／公關照）

▲ORIS Big Crown Cal. 403指針式日曆腕錶，98,000元。

▲▼ Oris 。（圖／公關照）

▲ORIS Rectangular方形腕錶共有4色可供選擇，55,000元。

從精緻下午茶也能深入認識腕錶品牌，浪琴表（Longines）近期主打Master巨擘系列月相機械女錶，特別與台北萬豪酒店Lobby Lounge攜手，即起至明年1月28日，推出期間限定的「月相星辰」聯名下午茶，將月相錶的詩意畫面融入點心設計，感官與視覺都能沉浸在浪漫氛圍中。

▲▼ Oris 。（圖／公關照）

▲▼ Oris 。（圖／公關照）

▲台北萬豪酒店Lobby Lounge x浪琴表月相星辰聯名下午茶，每套兩人份2,080元。（圖／浪琴表提供）

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關鍵字：

ORIS, Longines, 浪琴表

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