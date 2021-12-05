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星巴克「鑽石球型包」根本香奈兒平價款！打開再送你一個馬克杯

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編輯／Emily　圖／翻攝自小紅書@派大星、@楠瓜瓜、@小天的星巴克、1stdibs.com

星巴克的周邊越出越厲害，根本是被飲料耽誤的包包店，經常走浮誇路線的大陸星巴克近期有一款「鑽石球型包」洗版小紅書，這款包包是一顆圓圓的球，外層貼滿閃亮亮銀鑽，加上金色背帶、星巴克LOGO吊飾點綴貴氣逼人，也被網友發現長得很像香奈兒（CHANEL）的一款包，又是一個超值的平價替代版。

▲星巴克鑽石球型包。（圖／翻攝自小紅書@派大星）

大陸星巴克的「鑽石球型包」光彩奪目，看起來就像舞廳裡的迪斯可球，包包外殼堅硬，形狀是一顆立體圓球，上面貼滿小小的銀色水鑽，會發出閃閃光芒。中間開口和背帶都是金色，還掛了一個星巴克LOGO吊飾，不管是拎在手上或揹在身上都很吸睛，根本聖誕節、跨年跑趴必備。

▲星巴克鑽石球型包。（圖／翻攝自小紅書@派大星）

特別的是，「鑽石球型包」打開裡面居然裝了一個精美的「迷你馬克杯」，買包包送杯子實在太心動，也讓人忍不住讚嘆它的容量。「迷你馬克杯」的藍白漸變色澤很夢幻，仔細看還帶有微微亮粉，充滿冬日氣息，小小尺寸拿來裝濃縮咖啡、酒、茶都很適合，隨身攜帶也超級可愛。

▲星巴克鑽石球型包。（圖／翻攝自小紅書@派大星）

▲星巴克鑽石球型包。（圖／翻攝自小紅書@派大星）

星巴克的「鑽石球型包」被網友稱為香奈兒平價替代版，那麼就來看看本尊長怎樣吧！香奈兒的「銀色球型包」出現在2018年的春夏秀場上，目前市面上幾乎買不到，包包是立體圓球狀，上面佈滿耀眼的銀色水鑽，背帶也是銀色的，中間開口部分還有用鑽拼成的「雙C」LOGO，看起來精緻度破表。

▲星巴克鑽石球型包。（圖／翻攝自小紅書@派大星）

▲星巴克鑽石球型包。（圖／翻攝自小紅書@派大星）

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關鍵字：

星巴克, 包包, 鑽石, disco球

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