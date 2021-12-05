歌林電暖器1390元→799元　超輕巧放家裡、辦公室都適合

文／C編

氣溫持續下探，在家裡冷吱吱的，這時可以使用電暖器，提高室內的溫度，「Her森森」推出「秋冬必備暖呼呼特輯」，有兩款厲害的電暖器，最低價只要799元就可以入手，有了電暖器的幫助，不會再窩著不想動，早上起床也更甘願。

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▲秋冬必備暖呼呼特輯，電暖器最低價下殺799元，點我購買。



Kolin歌林 人體感知陶瓷電暖器，原價1390元、特價799元

具備人體感知設計，感測無人時，就會停止加熱待機，有人時重新啟動，人性化的操作相當貼心，並搭載「傾倒開關安全」裝置，運轉中的機體傾倒時，會立刻關閉電源，停止發熱，以免危險。

機體小巧方正，搭配600W的陶瓷發熱，不管是放在辦公室、家裡都適合，電子式的控制、3吋直流風扇，附可以拆洗式的進氣口濾網，不僅吹出來是乾淨的空氣，還是熱熱的暖氣。

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KINYO 迷你立臥兩用電暖器，原價1390元、特價890元

高效率加熱元件，1秒瞬間加熱，無光、無明火，安全不耗氧，全機使用V0防火阻燃材質，安全放心，可自動擺頭，60度廣角送風，暖風均勻分散至各個角落，日系簡約外型，機身輕巧，可立、臥擺放，方便移動至家中任何角落。

低噪音運轉讓空間溫暖又寧靜，多重安全保護裝置：全機防火阻燃材質、過熱斷電保護、溫度保險絲，安全使用超放心，小巧的設計，放在辦公桌底下吹腳也超級舒適，一定要入手。