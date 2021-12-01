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星巴克與LINE FRIENDS牽牽手推聯名　紅圍裙熊大、隨行卡萌翻天

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▲星巴克與LINE FRIENDS聯名；高鐵卡娜赫拉聯名系列。（圖／各業者提供）

▲星巴克與LINE FRIENDS推出耶誕聯名，濃濃節慶感。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

今年耶誕季節星巴克火力全開，之前曾發表一系列耶誕季節商品，融合可愛小動物元素，營造滿滿溫先的耶誕氛圍，今（12／1）又再宣布將推出與LINE FRIENDS的系列聯名，少不了季節感的紅與綠作爲底色，推出各式杯款之外，還有提袋、隨行卡跟隨身毯，此外還有穿著紅色星巴克圍裙的熊大現身，無表情的療癒模樣真的是萌翻天！

▲星巴克與LINE FRIENDS聯名；高鐵卡娜赫拉聯名系列。（圖／各業者提供）▲星巴克與LINE FRIENDS聯名；高鐵卡娜赫拉聯名系列。（圖／各業者提供）

▲LINE FRIENDS紅圍裙熊大，售價780元；LINE FRIENDS抽繩收納袋，售價880元。

在台灣家喻戶曉的手機貼圖熊大兔兔，受歡迎的程度已經深入每個人的心中，連星巴克也特別在耶誕節前，推出今年壓軸的LINE FRIENDS聯名商品系列，經典角色熊大BROWN、兔兔CONY與可愛的莎莉為主角，出現在在馬克杯、不鏽鋼杯等實用的生活器具上，並運用獨具節慶氛圍的紅色與綠色系為設計，滿滿的冬季氛圍有他們就溫暖起來了啦！

▲星巴克與LINE FRIENDS聯名；高鐵卡娜赫拉聯名系列。（圖／各業者提供）▲星巴克與LINE FRIENDS聯名；高鐵卡娜赫拉聯名系列。（圖／各業者提供）

▲（左）LINE FRIENDS不鏽鋼杯，售價900元；（右）LINE FRIENDS兔兔不鏽鋼杯，售價900元。

雖然LINE FRIENDS的周邊商品已經如山多，但首度出現星巴克LOGO真的想讓人全秒收，以熊大棕為主色的馬克杯，杯蓋上帶著耶誕帽的立體熊大也太生火了，還有白色以兔兔為設計的收納袋，立體的長耳朵跟蝴蝶結實在是有夠古錐。

▲星巴克與LINE FRIENDS聯名；高鐵卡娜赫拉聯名系列。（圖／各業者提供）▲星巴克與LINE FRIENDS聯名；高鐵卡娜赫拉聯名系列。（圖／各業者提供）

▲LINE FRIENDS熊大馬克杯組，售價680元；LINE FRIENDS隨行卡，售價150元。

最特別的是穿著紅色星巴克圍裙的熊大公仔，面無表情的可愛模樣光看就療癒，本次還推出可折起收納的隨身毯，以綠色為底，大家手捧一杯溫暖咖啡的隨行卡也好有趣，150元就能輕鬆入手，每次付款時都能會心一笑。全系列商品預計於12／8正式開賣。

▲星巴克與LINE FRIENDS聯名；高鐵卡娜赫拉聯名系列。（圖／各業者提供）▲星巴克與LINE FRIENDS聯名；高鐵卡娜赫拉聯名系列。（圖／各業者提供）

▲LINE FRIENDS隨身毯，售價1,000元。

近期台灣高鐵與卡娜赫拉也有聯名商品，且還開設「期間限定店」，獨家推出12款台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物聯名週邊商品，除了限定款節慶版聯名水，還有P助列車長與粉紅兔兔服勤員聯名晴雨傘、擦手巾及列車長地墊等療癒新品，在12／11還開賣「彩繪列車福袋」，限量200組，內有聯名700T彩繪列車模型單輛組、粉紅兔兔列車長娃娃跟限定款提袋，還有其他周邊都在桃園高鐵站買得到。

▲星巴克與LINE FRIENDS聯名；高鐵卡娜赫拉聯名系列。（圖／各業者提供）

▲星巴克與LINE FRIENDS聯名；高鐵卡娜赫拉聯名系列。（圖／各業者提供）

▲星巴克與LINE FRIENDS聯名；高鐵卡娜赫拉聯名系列。（圖／各業者提供）

▲彩繪列車福袋，售價2,888元，原價3,109元。

▲星巴克與LINE FRIENDS聯名；高鐵卡娜赫拉聯名系列。（圖／各業者提供）

高鐵聯名票卡零錢包，加價購199元。

▲星巴克與LINE FRIENDS聯名；高鐵卡娜赫拉聯名系列。（圖／各業者提供）

▲列車長造型地墊，售價350元。

關鍵字：

星巴克, LINE FRIENDS, 聯名, 耶誕, 聖誕, 熊大

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