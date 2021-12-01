關穎看秀被她搶風頭！　6歲女兒「遺傳時尚基因」就愛這一件

▲關穎及女兒CC出席JASMINE GALLERIA春夏時裝發表會 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

美國芝加哥訂製禮服品牌JASMINE GALLERIA 於今（1日） 舉辦 2022 年春夏時裝發表會，邀請藝人關穎及女兒CC一同看秀，母女倆以一身簡潔白色禮服登場。而女兒年僅6歲就來到時尚場合，見到大批媒體仍有些害羞，讓關穎搞笑拆穿，「她平常不是這個樣子的。」

▲關穎受邀帶女兒CC看JASMINE GALLERIA 春夏秀。（圖／品牌提供）

JASMINE GALLERIA 2022 年春夏系列以「Happy Heart」 為概念發想，系列充滿愛心、波浪荷葉褶飾、羽毛巧思，關穎受邀帶著女兒CC看秀，而年僅6歲的CC見到大批媒體相當乖巧，遺傳自媽媽的愛美，CC一眼相中秀上的紫色蓬裙，時尚眼光非常精準。此次母女倆以全白荷葉褲裝搭配甜美蓬蓬裙禮服亮相，關穎提到，CC定裝時還以為她是要來當花童，「但是我說她年紀變大了，就不會有人找你當花童了。」

▲CC 一眼看中秀上浪漫薰衣草紫百摺禮服。（圖／品牌提供）

關穎還分享，「她對看秀的理解很不一樣，覺得不想坐在台下，想上伸展台走一走，有一點點表演慾。」關穎透露女兒其實比自己忙，「年底很多派對，好像變成邀請她不是邀請我。」但關穎不介意被女兒搶走風頭，認為她有如此的體驗很不錯，之後就要收心好好專注於課業了。

▲（依序）吳姍儒、夏于喬、劉品言也是座上賓 。（圖／品牌提供）

JASMINE GALLERIA 2022 春夏系列重新詮釋時裝禮服，A字裙版型延伸不同長度的裙襬，充滿視覺效果的立體澎紗裙，重點元素則有亮片、精緻刺繡蕾絲、經典斜紋軟呢、波浪荷葉褶飾、羽毛與愛心貫穿，帶給人後疫情時代的美好想像。

▲JASMINE GALLERIA 2022 春夏系列重新詮釋時裝禮服 。（圖／品牌提供）