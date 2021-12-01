fb ig video ETtoday search mobile

關穎看秀被她搶風頭！　6歲女兒「遺傳時尚基因」就愛這一件

>

▲關穎及女兒CC出席JASMINE GALLERIA春夏時裝發表會 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

美國芝加哥訂製禮服品牌JASMINE GALLERIA 於今（1日） 舉辦 2022 年春夏時裝發表會，邀請藝人關穎及女兒CC一同看秀，母女倆以一身簡潔白色禮服登場。而女兒年僅6歲就來到時尚場合，見到大批媒體仍有些害羞，讓關穎搞笑拆穿，「她平常不是這個樣子的。」

▲▼JASMINE GALLERIA  。（圖／品牌提供）

▲關穎受邀帶女兒CC看JASMINE GALLERIA 春夏秀。（圖／品牌提供）

JASMINE GALLERIA  2022 年春夏系列以「Happy Heart」 為概念發想，系列充滿愛心、波浪荷葉褶飾、羽毛巧思，關穎受邀帶著女兒CC看秀，而年僅6歲的CC見到大批媒體相當乖巧，遺傳自媽媽的愛美，CC一眼相中秀上的紫色蓬裙，時尚眼光非常精準。此次母女倆以全白荷葉褲裝搭配甜美蓬蓬裙禮服亮相，關穎提到，CC定裝時還以為她是要來當花童，「但是我說她年紀變大了，就不會有人找你當花童了。」

▲▼JASMINE GALLERIA  。（圖／品牌提供）

▲CC 一眼看中秀上浪漫薰衣草紫百摺禮服。（圖／品牌提供）

關穎還分享，「她對看秀的理解很不一樣，覺得不想坐在台下，想上伸展台走一走，有一點點表演慾。」關穎透露女兒其實比自己忙，「年底很多派對，好像變成邀請她不是邀請我。」但關穎不介意被女兒搶走風頭，認為她有如此的體驗很不錯，之後就要收心好好專注於課業了。

▲▼JASMINE GALLERIA  。（圖／品牌提供）

▲▼JASMINE GALLERIA  。（圖／品牌提供）

▲▼JASMINE GALLERIA  。（圖／品牌提供）

▲（依序）吳姍儒、夏于喬、劉品言也是座上賓 。（圖／品牌提供）

JASMINE GALLERIA 2022 春夏系列重新詮釋時裝禮服，A字裙版型延伸不同長度的裙襬，充滿視覺效果的立體澎紗裙，重點元素則有亮片、精緻刺繡蕾絲、經典斜紋軟呢、波浪荷葉褶飾、羽毛與愛心貫穿，帶給人後疫情時代的美好想像。

▲▼JASMINE GALLERIA  。（圖／品牌提供）

▲JASMINE GALLERIA 2022 春夏系列重新詮釋時裝禮服 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

JASMINE GALLERIA , 關穎, CC, 禮服

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克12月連續30天首度「咖啡免費送」　數位活動全優惠品項曝光

星巴克12月連續30天首度「咖啡免費送」　數位活動全優惠品項曝光

「比男人還man」星座女Top 3！　第一名超獨立，萬年單身沒在怕

「比男人還man」星座女Top 3！　第一名超獨立，萬年單身沒在怕

不一定要睡滿8小時！各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

不一定要睡滿8小時！各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

最喜歡裝傻，實際上卻超精明的3星座！TOP1只是態度低調，其實最能洞察人心 營養師教你喝水「正確6時機」，下午3點喝能趕走焦慮 中台灣3日旅行團12900元→6900元　爽玩日月潭＋享受涵碧樓下午茶 IKEA城市小巨蛋店今開幕　餐廳半小時爆滿，客逛賣場問：「這樣就沒了？」 昆凌受寵樂收13萬香奈兒新包　綴滿經典元素流露搖滾味 恨一個人比原諒一個人容易！「華燈初上」愛情金句字字戳心 為了真愛永不放棄的星座TOP 3　射手用盡心機、冠軍號稱愛情鐵人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面