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秋冬掀起一波「半開襟毛衣」風潮！拉鍊設計超實穿，內搭一件就保暖

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▲半開襟毛衣。（圖／dappei提供）

文／Dappei

今年受到 Netflix 超熱門韓劇《魷魚遊戲》的影響，不僅是劇中角色們迅速在全世界竄紅，劇中的各種遊戲關卡以及復古綠色運動服也引起一股熱賣潮，也帶動了一股復古風潮，像是今年這件半開襟毛衣可以說是時髦穿搭客的最愛，拉鍊設計超實穿輕鬆解鎖不同穿法，連保暖效果也不錯。

▲半開襟毛衣。（圖／dappei提供）

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「半開襟毛衣」70 年代超流行，翻翻家裡衣櫃來挖寶

最近各位搭黨們在逛 uniqulo 的時候，肯定會發現這季出了許多「半開襟毛衣」，乍一看就是爸媽們年輕時常穿的款式，擔心穿上它便帶著一股長輩氣息，但其實上身之後再搭配一條牛仔褲或是一只休閒手提包，便可以輕鬆營造高級感。

▲半開襟毛衣。（圖／dappei提供）

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「半開襟毛衣」最受大家喜愛的原因，絕對就是它調節自如的領口，拉鍊拉上去和放下來就是兩種風格，可以輕鬆在高領和翻領之間隨意切換，單穿或是在疊加一件上衣都沒問題，甚至還可以做為替代圍巾的功能，而許多穿搭部落客將拉鍊拉下，再搭上一條項鍊，柔軟的材質搭上拉鍊等些許金屬材質，就很簡約時尚。

▲半開襟毛衣。（圖／dappei提供）

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當天氣冷時，也能在「半開襟毛衣」內搭上一件大 V 領襯衫或是一件白 T ，下身搭上一件淺色牛仔褲，也可以稍微露出內搭的襯衫，營造搭配的層次感，在冬日裡也不厚重。不少人會選擇米白色「半開襟毛衣」搭上一件黑色保暖緊身褲是最經典的穿搭方法，完全是毫不費力地懶人穿搭模式。

▲半開襟毛衣。（圖／dappei提供）

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想要降低「半開襟毛衣」的老氣感，不妨搭上一件西裝褲以及質感滿分的精緻的腋下包，高冷的氣質立馬就來了。如果氣溫再低一點，可以選擇外面套上一件輕盈蓬鬆的羽絨外套或大衣，背上大斜跨包，腳上再穿上一雙黑色短靴，整體黑灰配色讓穿搭展現恰到好處的慵懶隨意感又簡約大方。

▲半開襟毛衣。（圖／dappei提供）

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Dappei 結語：

今年很流行的「半開襟毛衣」看似平平無奇，但卻是超百搭單品，無論搭上什麼或外套都不違和，到了室內脫了外套也不會顯得無趣，天冷大家趕快入手一件吧。

文字編輯：Estella / 封面圖源：1 2 3

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 半開襟, 毛衣

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