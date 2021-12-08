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「連帽外套」才不是穿去買便當！5種風格好時髦，寒流也剛好應付

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▲連帽外套。（圖／dappei提供）

文／Dappei

連帽外套是許多人衣櫃的必備款，舒適的穿著體驗加上日常休閒的外型，讓它得到不少人的喜愛！隨著顏色、版型、穿法的不同，呈現出來的穿搭效果也很不一樣。今天 Dappei 就帶大家好好解析人手一件的連帽外套吧！

#Style 1

大家對連帽外套的印象大都來自小時候吧！國高中的制服裡都會偷偷塞一件，帽子還要露出來這樣才夠壞、夠叛逆，它給人的印象就是這麼日常休閒，而許多日系品牌也都有推出自己的產品，版型設定上大部分都走寬鬆的路線，很符合慵懶的休閒感。穿搭上與棉 T 、牛仔褲搭配就會很好看，當然，加上一些配件點綴也能更有自己的特色。

▲連帽外套。（圖／dappei提供）

（ 圖片來源：1 2

#Style 2

除了一般的版型選擇外，女生也可以挑選短版的形式，除了有很好的造型感，還能夠修飾身形比例。穿搭上與一些簡約休閒的單品做搭配，像是貝雷帽、寬褲、托特包等，就能營造出日系可愛的清新風格。如果想做出俐落率性的造型也沒問題，一套灰白的連帽外套 & 棉褲配上棒球帽還有軍靴，打造俐落有型的風格，同時將內搭上衣及褲管扎進去還能顯得更有個性！

▲連帽外套。（圖／dappei提供）

（ 圖片來源：1 2

#Style 3

連帽外套在日文翻譯稱為連帽拉鍊衫，從字面上看指的是有「拉鍊」的帽 T ，那從穿搭上能不能像帽 T 一樣穿著呢？答案當然是可以的，看看以下兩套穿搭！第一套採用 outdoor 的風格，透過卡其褲、短毛帽、戰術背心等單品來組合，內搭部分選用連帽外套來取代常見的大學 T 或是襯衫來增加層次；另一套則以外套疊穿的方式呈現，用夾克、連帽外套、牛仔褲還有漁夫帽製造出一個經典的日系休閒 look ，而這種穿法搭編也很推薦，不僅舒適好看在台灣也很適合穿著。

▲連帽外套。（圖／dappei提供）

（ 圖片來源：1 2

#Style 4

若想用連帽外套穿出街頭感或是富有個人特色的搭配，那麼選擇一個搶眼的特殊色會是不錯的選擇！至於在搭配其他單品的選擇上，可與造型感強烈而顏色相對低調的款式做混搭。像是第一套用吊帶褲跟外套做搭配，展現隨性休閒的風格。第二套則用了皮鞋、微喇叭牛仔褲、短版上衣這類歐美風的單品，加入連帽外套後不但不會突兀，反而完美融入其中。

▲連帽外套。（圖／dappei提供）

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#Style 5

最後則是日系風最愛的層次穿搭，和上面提到的外套疊穿有些不同，這裡的內搭主要以增加層次感為主，透過顏色相互搭配、內外搭的長短對比來呈現多層次的質感與細節。穿搭上多用顏色飽滿的單品和寬大的版型給人復古的感覺，再加上飾品點綴後更能帶出懷舊的氛圍！如果想穿出合身俐落的層次感，可多利用異材質的組合，藉由不同材質呈現出的視覺感，來加強層次間的細節和豐富度。

▲連帽外套。（圖／dappei提供）

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Dappei 結語

最近的天氣很調皮時冷時熱，而連帽外套厚薄適中剛好能夠應付。看完今天介紹的款式及穿法後，希望大家都能找到心儀的連帽外套！

文字編輯：Iven

最近大家都在買這些！盤點 4 家大學踢和帽踢品牌，美式復古、休閒街頭風格一次搞定！

懶人們最愛的單品！這 2 家高價位「大學踢、帽踢」專賣店你一定要知道，偶爾犒賞自己吧！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 連帽外套

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