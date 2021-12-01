吳姍儒預告大婚禮服「要換18套」　伴娘魏如昀、晏柔中認輸當第二美

▲關穎及女兒CC同樣受邀出席JASMINE GALLERIA春夏時裝發表會 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

美國芝加哥訂製婚紗禮服品牌JASMINE GALLERIA 於今（1日） 舉辦 2022 年春夏時裝發表會大秀，藝人吳姍儒、魏如昀、晏柔中等人都是座上賓，即將新婚的吳姍儒藏不住喜悅，來到品牌大秀算是提前感受婚禮氛圍，看到琳瑯滿目的禮服更誇口：「婚禮可能要換到18套。」

▲吳姍儒今以黑色羽毛平口上身搭配白色緞面A字裙亮相JASMINE GALLERIA 看秀。（圖／品牌提供）

吳姍儒今以黑色羽毛平口上身搭配白色緞面A字裙亮相，她私下就是品牌的死忠粉，大婚前自然少不了先來物色禮服，尤其是此次2022 年春夏系列以「Happy Heart」 為主題，充滿愛心、波浪荷葉褶飾的巧思，讓吳姍儒直言很喜歡，「全部參考下去，可能婚禮要換到18套才夠，每隔10分鐘換一件。」若是非要選擇一件，她偏愛秀上一套紫色平口禮服，吳姍儒認為剪裁很美，大讚品牌的時裝系列非常實穿。

▲魏如昀（右）、晏柔中是吳姍儒伴娘。（圖／品牌提供）

此次吳姍儒與魏如昀、晏柔中一同受邀看秀，正好兩位就是她的伴娘，所以這場大秀宛如預演婚禮一般，讓三人不斷驚呼：「這件好美！我要這件，不搶不搶。」而吳姍儒也透露目前「伴娘服」已經選好，且經過魏如昀與晏柔中認證是非常夢幻，但兩位伴娘很懂禮節，「新娘在你旁邊，一定是沒有她漂亮。」

JASMINE GALLERIA 2022 春夏系列重新詮釋時裝禮服，本季材質應用多元，主要以閃耀亮片彰顯俏麗光彩，加以輕透網紗詮釋甜美氣質；A字裙版型延伸不同長度的裙襬，充滿視覺效果的立體澎紗裙。重點元素則有亮片、精緻刺繡蕾絲、經典斜紋軟呢、波浪荷葉褶飾、羽毛與愛心貫穿，帶給人後疫情時代的美好想像。

▲JASMINE GALLERIA 2022 年春夏系列以「Happy Heart」 為主題。（圖／品牌提供）