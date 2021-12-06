fb ig video ETtoday search mobile

「燕麥奶色」給人親切好印象！洋裝、針織背心穿出4種時髦LOOK

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

▲燕麥奶色穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

奶茶色系一直是時尚圈中的流行色系，也是許多人喜愛穿搭的配色之一。近年來極簡風備受矚目，同為奶茶色系的「燕麥奶色」也相繼崛起，燕麥奶色介於奶茶色和米白色之間，溫和中性的色調看上去舒適柔和，是秋冬必備的溫暖色。本篇推薦搭黨們 4 種燕麥奶色系穿搭提案，一起打造好感滿分的親和穿搭！

# 懶人 look

One Piece 絕對是最適合懶人的穿搭首選，燕麥奶色只要簡單搭配就可以給人溫柔親和的好感印象，像左圖著用及膝洋裝，外搭針織背心製造層次感，柔和的燕麥奶色配上較深的咖啡色可以達到色系和諧的效果，鞋履的部分可以選擇樂福鞋、休閒皮鞋，輕鬆搭出甜美的學院風格；或是像右圖單穿一件式針織長版洋裝，搭配相近色系的鞋款呼應穿搭，即便沒有多餘的配飾也一樣能打造柔美的親切風格。

▲燕麥奶色穿搭。（圖／dappei提供）

（ Photo Source 1 2

# 休閒 look

軟萌的燕麥奶色非常適合休閒風的穿搭，低飽和的燕麥奶色無論是配淺色系或深色系的顏色都 ok ，像左圖上身著用 POLO 領的針織 T ，露出內搭的素 T 可以調整身型比例，下身搭配淺粉色的燈芯絨寬褲，讓整體穿搭休閒又可愛；或是像右圖上身著用燕麥奶色的菱格紋毛衣，交錯的菱格紋圖樣可以為秋冬穿搭增添豐富色彩，下身搭配咖啡色系的直筒寬褲，配上相同色系的毛帽點綴，看上去俏皮感十足。

▲燕麥奶色穿搭。（圖／dappei提供）

（ Photo Source 1 2

# 裙裝 look

秋冬的約會穿搭就用燕麥奶色來搭配！像左圖內搭碎花長洋裝，碎花圖樣能為穿搭增加女人味，若怕太突兀可以挑選相近色系的顏色做搭配，鞋履可以選擇樂福皮鞋或是有跟的鞋款，配上燕麥奶色的針織外套讓穿搭看起來更柔和；也可以像右圖選擇整身的燕麥奶色穿搭，上身著用有細節的綁帶針織外套，內搭白色高領打造層次，下身配上 H 型剪裁的直筒裙，直筒裙可以在視覺上拉長且修飾身型，達到顯瘦又顯高的效果，儘管整身同色系也能超吸睛。

▲燕麥奶色穿搭。（圖／dappei提供）

（ Photo Source 1 2

# 外套 look

秋冬穿搭絕對少不了外套，像左圖著用格紋圖樣的西裝外套，燕麥奶色看上去成熟知性，既可作為正式裝束卻又不失休閒，下身及鞋履的部分可以根據場合選擇不同的款式，是 Smart Casual 穿搭必收色系；天氣漸冷就是厚外套出場的時候，像右圖外搭保暖的泰迪熊外套，既能禦寒又能增添時髦氣息，若是外套選擇較寬鬆的 Oversize 版型，建議內搭可以將內搭的上衣紮進下身，達到上短下長的效果，在視覺上也能讓穿搭比例更好。

▲燕麥奶色穿搭。（圖／dappei提供）

（ Photo Source 1 2

Dappei 結語：

燕麥奶色的百搭程度實在是有目共睹，不只溫柔又能展現率性，更可以在第一眼就給人舒服親切的好印象。秋冬不要再只穿黑白灰了，一起身陷燕麥奶色的迷人魅力吧！

文字編輯：Jen

衣櫥打開至少會有一件的定番「奶茶色」，就算是簡單穿搭，立刻化身好感女神

身為「奶茶控」的你！除了全身奶茶色的單品，也讓家居佈置充滿奶茶味吧！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 燕麥奶色

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

《鬼滅》「炎柱」性感內衣也太辣！粉嫩「香奈乎款」融化男友

《鬼滅》「炎柱」性感內衣也太辣！粉嫩「香奈乎款」融化男友

頭髮掉不停？網揭「4類食物」不要吃，小心落髮更嚴重

頭髮掉不停？網揭「4類食物」不要吃，小心落髮更嚴重

財運擋不住！「5星座」天生富貴命，貴人們還排隊來幫你

財運擋不住！「5星座」天生富貴命，貴人們還排隊來幫你

星巴克「鑽石球型包」根本香奈兒平價款！打開再送你一個馬克杯 5種每個人都應該擁有的能力　才能讓自己越來越值錢 最保暖「鯊魚頭外套」誕生！三潮牌重磅合作「迷彩羽絨衣」帥炸 高雄新Outlet「skmpark」下月開幕　美式加州建築、露天餐廳曝光 BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元何時變成8萬台幣了 看似健康其實容易發胖的4種食物！第3吃了血糖飆升還容易餓 星巴克「平替小香包」再+1！綠色小盒子、復古紅編織包本人已經太美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面