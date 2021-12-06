「燕麥奶色」給人親切好印象！洋裝、針織背心穿出4種時髦LOOK

文／Dappei

奶茶色系一直是時尚圈中的流行色系，也是許多人喜愛穿搭的配色之一。近年來極簡風備受矚目，同為奶茶色系的「燕麥奶色」也相繼崛起，燕麥奶色介於奶茶色和米白色之間，溫和中性的色調看上去舒適柔和，是秋冬必備的溫暖色。本篇推薦搭黨們 4 種燕麥奶色系穿搭提案，一起打造好感滿分的親和穿搭！

# 懶人 look

One Piece 絕對是最適合懶人的穿搭首選，燕麥奶色只要簡單搭配就可以給人溫柔親和的好感印象，像左圖著用及膝洋裝，外搭針織背心製造層次感，柔和的燕麥奶色配上較深的咖啡色可以達到色系和諧的效果，鞋履的部分可以選擇樂福鞋、休閒皮鞋，輕鬆搭出甜美的學院風格；或是像右圖單穿一件式針織長版洋裝，搭配相近色系的鞋款呼應穿搭，即便沒有多餘的配飾也一樣能打造柔美的親切風格。

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# 休閒 look

軟萌的燕麥奶色非常適合休閒風的穿搭，低飽和的燕麥奶色無論是配淺色系或深色系的顏色都 ok ，像左圖上身著用 POLO 領的針織 T ，露出內搭的素 T 可以調整身型比例，下身搭配淺粉色的燈芯絨寬褲，讓整體穿搭休閒又可愛；或是像右圖上身著用燕麥奶色的菱格紋毛衣，交錯的菱格紋圖樣可以為秋冬穿搭增添豐富色彩，下身搭配咖啡色系的直筒寬褲，配上相同色系的毛帽點綴，看上去俏皮感十足。

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# 裙裝 look

秋冬的約會穿搭就用燕麥奶色來搭配！像左圖內搭碎花長洋裝，碎花圖樣能為穿搭增加女人味，若怕太突兀可以挑選相近色系的顏色做搭配，鞋履可以選擇樂福皮鞋或是有跟的鞋款，配上燕麥奶色的針織外套讓穿搭看起來更柔和；也可以像右圖選擇整身的燕麥奶色穿搭，上身著用有細節的綁帶針織外套，內搭白色高領打造層次，下身配上 H 型剪裁的直筒裙，直筒裙可以在視覺上拉長且修飾身型，達到顯瘦又顯高的效果，儘管整身同色系也能超吸睛。

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# 外套 look

秋冬穿搭絕對少不了外套，像左圖著用格紋圖樣的西裝外套，燕麥奶色看上去成熟知性，既可作為正式裝束卻又不失休閒，下身及鞋履的部分可以根據場合選擇不同的款式，是 Smart Casual 穿搭必收色系；天氣漸冷就是厚外套出場的時候，像右圖外搭保暖的泰迪熊外套，既能禦寒又能增添時髦氣息，若是外套選擇較寬鬆的 Oversize 版型，建議內搭可以將內搭的上衣紮進下身，達到上短下長的效果，在視覺上也能讓穿搭比例更好。

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Dappei 結語：

燕麥奶色的百搭程度實在是有目共睹，不只溫柔又能展現率性，更可以在第一眼就給人舒服親切的好印象。秋冬不要再只穿黑白灰了，一起身陷燕麥奶色的迷人魅力吧！

文字編輯：Jen

衣櫥打開至少會有一件的定番「奶茶色」，就算是簡單穿搭，立刻化身好感女神



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