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寒流戴「飛行帽」保暖又帥！深色系、羊羔絨材質造型感滿分

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

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▲飛行帽。（圖／dappei提供）

文／Dappei

寒流一波接著一波，每天出門前都在想要穿得帥還是穿得暖，但要是為了好看而感冒那可就得不償失！不過，你們的煩惱 Dappei 看到了，今回要介紹的「飛行帽」不僅要帶給你溫暖，更要讓你擁有一套帥氣的 outfit，趕緊跟著看下去吧！

Style 1

飛行帽顧名思義一開始是飛行員所配戴的帽款。從某些角度來看，飛行帽能夠說是一項具有歷史意義的單品。因此在穿搭方面從一樣帶有歷史色彩的軍工裝系列來切入會是一個不錯的選擇。像是丹寧夾克、卡其布料、戰術背心及抗撕裂等元素，都能讓造型呈現硬挺無畏的形象，顏色搭配上不妨以深色系為主軸，在風格的呈現上會更貼近飛行帽的時代感。

▲飛行帽。（圖／dappei提供）

（圖片來源 ：1 2

Style 2

飛行帽內側的絨毛是一大特點，除了保暖之外也具有強烈的造型感，同時意味著要花費較多的心思來搭配。建議可與絨毛或皮草類的單品做組合，像是羊羔絨、搖粒絨、麂皮等材質，或許你可能會覺得有點浮誇，但他們的性質相似，因此從視覺上看來一致性高且顯得和諧，透過彼此間的加乘，能讓穿搭變得更有層次！

▲飛行帽。（圖／dappei提供）

（圖片來源 ：1 2

Style 3

都說飛行帽是屬於秋冬的帽款了，那怎麼能不提到也是寒冬必備的大衣呢？將兩項單品做結合能給人摩登經典的味道，沉穩的大地色系貫穿全身，配上格紋的點綴更增添英倫的氣息。下身選擇一樣帶有濃厚季節感的燈芯絨更是加分！或是穿上皮革喇叭褲，便能融合了街頭的率性與復古的輪廓，給人狂放瀟灑的美感。

▲飛行帽。（圖／dappei提供）

（圖片來源 ：1 2

Style 4

隨著流行文化的演進，有些飛行帽選擇拿掉搶眼的絨毛內裡而保有遮耳的設計，雖然失去了最初的味道，但也讓穿搭的變化增加更多選擇。改版過後的飛行帽變得更俐落簡約，搭上針織衫或者大學 T 就能呈現街頭風格的休閒感。顏色、設計上也多了些改革，格紋的採用、鮮豔的顏色都是以前少見甚至是未曾出現過，現在的飛行帽比起原版已親民許多，即使是日常搭配也能著用！

▲飛行帽。（圖／dappei提供）

（圖片來源 ：1 2 3

Dappei結語

入手門檻的降低讓更多人能夠享受搭配的樂趣，簡約卻又帶有設計感的帽型也使它更為容易被大眾所接受，這個冬天一起用飛行帽來穿搭吧！

文字編輯：Iven

從 BLACKPINK 成員 Jennie 看「秋冬帽款」入手推薦：貝雷帽、報童帽是大勢，毛帽搭配成套運動服直接帥爆！

貝克漢、王一博都在戴的「報童帽」真的沒這麼難駕馭，簡單搭出讓人眼睛為之一亮的男生秋冬穿搭

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 飛行帽

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