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失心瘋！哈利波特快閃店推全新學院周邊　來挑交換禮物絕不踩雷

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記者王則絲／台北報導

今年恰逢《哈利波特》20週年，有關哈利波特的消息源源不絕，台北的影迷們有好康的來了，FANFANS粉粉特別在信義新天地A11打造全新哈利波特快閃店，為期將近一個月，帶來超多可愛的周邊小物，加上聖誕節即將來臨，不管是五百還是一千元的扣打，來這邊一定能挑到不踩雷的交換禮物。

▲哈利波特快閃店。（圖／品牌提供）

▲台北信義新天地A11哈利波特快閃店，12月1日～12月27日。（圖／品牌提供）

最近不只有手遊《哈利波特：魔法覺醒》爆紅，第一集電影《神秘的魔法石》還帶著4DX重返大銀幕，哈利、妙麗、榮恩原班人馬更將合體演出《重返霍格華滋》的特別節目，再加上快閃店的開設，令劇迷們簡直嗨翻，這次哈利波特快閃店網路也有同步販售，一起來看看必敗的單品有哪些。

▲哈利波特快閃店。（圖／品牌提供）

▲馬克杯、絨布杯墊。（圖／品牌提供）

本次快閃商品以霍格華茲學院主題為主打造，除了有基本款的馬克杯之外，還有濃厚英式學院風的絨布杯墊，四個角的流蘇相當小巧精緻，還有一般的吸水杯墊，多了小精靈多比的款式可選擇，小物還包括了證件卡套、以及手搖控必備的防水杯套⋯⋯全都是以四大學院的造型做設計，其中「霍格華茲雨傘」特別吸睛，經典的葛來芬多紅黃配色，還是超方便的自動傘，只要是劇迷看了肯定心動。

▲哈利波特快閃店。（圖／記者王則絲攝）

▲哈利波特快閃店。（圖／品牌提供）

▲哈利波特快閃店。（圖／品牌提供）

▲證件套、吸水杯墊、防水背套、霍格華茲雨傘。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

在穿搭單品上，本次全新推出了一系列短袖T恤，以簡單的刺繡圖案點綴胸口，俐落外型可以放心穿出門、不彆扭，街頭風的棒球老帽也依據每個學院推出相應的顏色與圖案。

▲哈利波特快閃店。（圖／記者王則絲攝）

▲哈利波特快閃店。（圖／品牌提供）

▲霍格華茲四大學院主題T恤、潮流老帽。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

收納包、托特包品項依然豐富，其中魁地奇金探子主題的托特包最值得入手，可手提可肩背之外，金探子與掃帚的圖案環繞過側邊，別有巧思。此外，這次貓頭鷹嘿美也是一大主角，推出了精緻的電繡零錢包，以及上班族必備的滑鼠墊，大尺寸讓滑鼠可以恣意滑行。

▲哈利波特快閃店。（圖／記者王則絲攝）

▲哈利波特快閃店。（圖／品牌提供）

▲哈利波特快閃店。（圖／品牌提供）

▲哈利波特快閃店。（圖／品牌提供）

▲托特包、嘿美收納包、滑鼠墊。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

關鍵字：

哈利波特, 霍格華茲, 快閃店, 周邊, Harry Potter

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