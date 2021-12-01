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高雄新Outlet「skmpark」下月開幕　美式加州建築、露天餐廳曝光

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▲skmpark,SKM PARK,Outlet,大魯閣,草衙道,高雄。（圖／新光三越提供）

▲高雄最新Outlet「skmpark」將在明年一月登場。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

高雄即將登場的最新Outlet、新光三越旗下的「skmpark」，即將在農曆年前登場，主打折扣3折起，且坐捷運就可到，主打Lifestyle生活型的Outlet賣場，今年消息一出就受到諸多討論，而業者近期也呼籲原大魯閣草衙道會員進行預約轉卡，加碼曝光改裝圖，美式加州風格建築還有露天餐廳超有異國風。

▲skmpark,SKM PARK,Outlet,大魯閣,草衙道,高雄。（圖／新光三越提供）

Skmpark即將在農曆年前登場，明年2／1就是正月初一，意即明年1月就會對外開幕，商場面積大約2.6萬坪，新光三越之前曾表示，Outelt內至少會有20間至30間餐廳，更有比擬外國的大片露天用餐平台，也將「落實Outlet精神」，店內平均折扣需達到65折，最低3折起。

加上原本的樂園設施、鈴鹿卡丁車賽道、健身工廠、保齡球場、棒球打擊場與兒童室內遊樂場，還有生活書店、寵物店等生活服務，預計一年共有700萬人次造訪，而近期業者也表示，招商一如預期，且確定會有精品進駐。

▲skmpark,SKM PARK,Outlet,大魯閣,草衙道,高雄。（圖／新光三越提供）

改裝後將呈現新的風貌，包括備有舒適戶外座位區的的餐廳和咖啡廳，戶外以大地色系的美式建築風格呈現，搭配穿梭於露天購物街道的樂園電車、綠意盎然的園藝造景以及各國際品牌的櫥窗陳列，就像在陽光明媚的加州一般，，三樓露天區域設有寬闊的露台用餐區供民眾休息，提供咖啡甜點或酒精飲料，體驗白天晚上截然不同的迷人用餐氛圍。

▲skmpark,SKM PARK,Outlet,大魯閣,草衙道,高雄。（圖／新光三越提供）

▲skmpark,SKM PARK,Outlet,大魯閣,草衙道,高雄。（圖／新光三越提供）

而近期也呼籲原大魯閣草衙道會員，可先預約轉卡，即起至12／31期間，會員可至預約轉卡網頁完成基本資料確認，並於試營運期間本人回館核對身份證件後，即可免門檻轉卡成為SKM Park貴賓卡會員。除可領取早鳥優惠預約轉卡禮，也可參加消費兌換會員點數、停車時數折抵等服務。

關鍵字：

skmpark, 新光三越, outlet, 高雄, 草衙道, 大魯閣草衙道

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