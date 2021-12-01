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CP值破表！超美「多色眼影盤」超欠買，一盤抵多盤

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▲▼多色眼影盤。（圖／品牌提供）

▲年末購入多色眼影盤價格可愛，CP值破表。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

年底各種派對活動接踵而來，女孩們想要亮麗現身，萬用眼影盤絕對必備！不少彩妝品牌推出多色彩妝眼盤，多款色調讓你輕鬆變化各式眼妝，彩妝控們一定要買。

▲▼多色眼影盤。（圖／品牌提供）

▲Milani Gilded Gold 流金歲月璀璨眼影盤，840元。

內含15款華麗大地色選，包含質感霧面和醒目珠光色，眼影粉末柔細顯色，不需太多技巧即可打造深邃眼眸，價格千元有找，小資女也能輕鬆入手。

▲▼多色眼影盤。（圖／品牌提供）

▲Kanebo LUNASOL 晶巧霓光眼彩盤 (金炫特藏版)，#EX01，3,050元。

一次集結LUNASOL在台近20年來經典色澤，8種質感的8色眼彩盤，粉質升級並帶濕潤質感更能服貼於肌膚，全台限量300盤，要買手腳要快。

▲▼多色眼影盤。（圖／品牌提供）

▲LANCOME 艾蜜莉在巴黎限定眼彩盤 ，2,980元。

超吸睛愛心造型包裝，結合12款迷人和諧色彩，隨著不同場合變化打造勾人深邃的眼妝，只要一盤在手，隨時都能妝點出可甜美、可清新、可華麗的艾蜜莉風格。

▲▼多色眼影盤。（圖／品牌提供）

▲M‧A‧C 魔幻魅惑系列-25色眼影盤，3,000元。

M·A·C聖誕祭出全新限量的魔幻魅惑系列，以魔幻多彩的復古萬花筒為設計概念，打造派對氛圍感滿分的玩色盛宴，其中25色眼影盤讓你一次擁有各款流行色系，輕鬆變化百種眼中都沒問題。

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關鍵字：

眼影盤, 多色, 組合

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