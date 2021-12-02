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變胖竟是因體內「濕氣太重」！中醫師：6成減重患者都是體濕體質

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▲▼中醫師：體重卡關都是因為濕氣太重 。（圖／Unsplash）

中醫認為體內濕氣太重，容易引起肥胖。（圖／Unsplasj，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

減重已經很努力，但依然沒成效？京都堂吳明蒼中醫師指出，可能是體內濕氣太重，若濕氣太重容易導致倦怠感、腸胃消化差、小便解不順等症狀，甚至會影響減重的效果。

▲▼中醫師：體重卡關都是因為濕氣太重 。（圖／Unsplash）

吳醫師指出，前來就診減重的患者有6成是體濕體質，濕氣的形成主要因為外在環境，如居住的氣候潮濕，或者飲食上吃太多生冷食物，如冰品冷飲、生菜生魚片等。另外也可能因身體內在脾胃功能失常，導致身體水分分布不均勻，水濕凝聚而導致體內濕氣。

因此只要身體水分代謝有狀況，中醫就會歸類為濕氣。吳醫師說明濕氣重會阻滯氣的活動，阻礙脾的運化。常見的症狀可能會出現身體容易腰酸背痛，倦怠感持續、關節肌肉疼痛、大便不成形或大便黏稠解不乾淨的感覺。

若是體內濕氣重，還會影響到減肥的速度，吳醫師解釋濕氣重除了會阻滯氣的活動，也會降低身體新陳代謝，減低身體熱量消耗，脂肪的消耗速度就很緩慢，因此減肥也會變得困難。

▲▼中醫師：體重卡關都是因為濕氣太重 。（圖／Unsplash）

想要除體內濕氣，吳醫師建議三餐飲食正常及充足睡眠，來維持人體臟腑正常功能，飲食上減少生冷食物及避免短時間過量飲食或大量飲酒、甜食等。另外適當的運動可增加身體代謝與循環，排汗也有助於排除濕氣。當然如果身體濕氣症狀比較嚴重，建議可尋求專業中醫師協助，利用藥物或針灸埋線治療。

關鍵字：

中醫, 減肥, 濕氣

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