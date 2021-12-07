「療癒爆款包」特蒐！MJ毛怪爆擊少女心臟、少時徐玄搶曬PRADA枕頭包

記者王蓁蓁 / 綜合報導

天氣轉冷，是時候幫衣櫃來個大換季了！除了日常上身的衣服之外，包款配件也要跟上秋冬的腳步，不論是彷彿羽絨外套般蓬鬆、療癒的枕頭包，還是觸感極佳的萌萌毛絨包款，看《ET FASHION》一口氣整理出包括LV、PRADA、BV、Chloé、MARC JACOBS等秋冬包款，其中還有不少品牌直接變奏經典爆款，絕美簡直要人荷包破洞，快往下滑，今年的聖誕禮物就從這裡挑！

PRADA

▲PRADA夾棉納帕軟皮肩背包，NT$ 105,000、System納帕軟皮拼鍊肩背包，NT$ 96,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲前少女時代成員徐玄搶背孔雀藍夾棉納帕軟皮手袋。（圖 / 翻攝IG@seojuhyun_s)

今年秋冬，PRADA運用柔軟皮革，注入品牌經典的三角形拼縫打造出彷彿沙發般蓬鬆的肩背包款，PRADA標誌字樣以低調的方式壓印在包包中央，可拆卸式的背帶讓女孩們能夠上肩，或是背出時下最火的腋下包背法，帶有份量感的金屬鍊帶，意外遊走在優雅與個性之間，隨興穿搭牛仔褲背上身都能輕鬆凸顯魅力。

前少女時代成員徐玄也搶先背上超吸睛的孔雀藍夾棉納帕軟皮手袋，點綴沈穩的羽絨造型，瞬間營造出滿滿亮點。

▲PRADA人造皮草布質黑色手提袋，NT$ 76,000、雪花白手提袋，NT$ 72,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

PRADA的托特包也一直都是被搶購的款式，此款手袋以人造皮草與皮革，展現多層次的異材質拼接，多樣化的面料則帶來豐富的衝突美感，細看會發現連接手提的皮革，再度巧妙以「倒三角形」透出品牌經典標誌，點綴在中央的PRADA Logo低調內斂，質感滿分。

也有尺寸較小的款式，小巧毛絨的模樣簡直可愛炸裂，感覺像是被弄髒的雪花白混搭黑毛的配色透出一抹不羈感，適合平常喜愛個性穿搭的女孩們，還有附有可拆式的細肩背帶，手拿、肩背都迷人百搭。

LOUIS VUITTON

▲Louis Vuitton秋冬Pillow 系列包款。（圖 / 品牌提供）

LV近季全新推出的Pillow系列，靈感取經自2021春夏女裝系列的蓬蓬雪靴，簡直就像是把一顆枕頭背上身！包括爆款系列的「三合一」Multi Pochette Accessoires多功能包、經典Speedy包、以及超大的Onthego托特包款通通都變奏成一顆一顆蓬鬆的羽絨「枕頭包」，就連顏色也都幾乎以低飽和配色打造，從軟綿綿的觸感到視覺感官都溫暖又療癒，此外品牌也注入環保意識，多以回收材質製成此系列。

BOTTEGA VENETA

▲THE CLIP絲絨素色肩背包，NT$106,900、斑馬紋肩背包，NT$112,500。

極簡方形輪廓的THE CLIP肩背包，透過包身中央的「倒三角」金屬扣傾訴質感，順勢成為了BV Wardrobe 01早春系列的夯款包，隨著秋冬到來，THE CLIP肩背包迎來全新材質，改以滑順的天鵝絨包覆包款，降了不少的彩度包款，在視覺上營造出療癒效果，極佳觸感更是令人愛不釋手，一口氣推出了水藍、紅、棕等配色，其中最特別的是黑白交織的斑馬紋樣式，一上身保證回頭率超高。

▲迷你羊毛款式Jodie Bag，NT$77,800。（圖／翻攝自品牌官網、記者鮑璿安攝）

Jodie Bag扭結包絕對是繼雲朵包Pouch Bag後的大勢夯包，在近期的潮人街拍穿搭中，經常都能看見Jodie Bag身影，而這回新一季BV當然也沒放過，以柔軟的羊毛帶來全新的迷你款式，讓原先就可愛的Jodie Bag萌度直接破表，品牌也誠意十足分別推出了莓果紅、棗紅、與淡黃色系的迷你Jodie Bag，毛絨絨的模樣根本是冬天最療癒的包款了。

Chloé

▲Chloé Woody咖啡色皮革飾邊大型羊毛托特包，NT$67,500、肩帶款小型羊毛托特包，NT$54,800。

Chloé「燕麥奶」配色的Woody帆布托特包，可以說是前陣子的洗版夯包之一，不論是包身彷彿緞帶般延伸到提把的顯眼Logo織帶，或是皮革拼接的異材質混搭，再加上療癒的燕麥奶色調，瞬間就擄獲了少女們的芳心，秋冬則是以羊毛取代帆布，絨毛觸感悄悄提升了舒適氛圍，包在懷中也超級溫暖，當然空間十足的托特包一點不需要擔心容量，內外兼具可愛又好裝！另外小型的款式有附贈可拆式背帶，隨時穿梭在不同風格穿搭中。

CELINE

▲CELINE TRIOMPHE印花羊毛托特包，NT$ 57,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

秋冬CELINE也罕見推出療癒的「毛毛大包」，以深淺交錯的方式綴滿經典TRIOMPHE凱旋門老花，即便是率性的托特包也依舊能拿出品牌一如往常的優雅，米白的包身顯得座落在中央的皮革TRIOMPHE凱旋門更加顯眼，就連手柄也以棕色皮革拼接打造，極簡輪廓中隱隱透出奢華質感。

BALENCIAGA

▲BALENCIAGA黑色毛茸茸假皮草沙漏包，NT$63,900。（圖 / 翻攝品牌官網）

極簡又街頭感十足的沙漏包，從問世後又一路大火至今，獨特的弧度線條，以及上寬下窄的搶眼外型，成為不少個性女孩們的日常包款，BALENCIAGA秋冬直接以毛茸茸的黑色皮草帶來全新樣貌，瞬間將原先造型感很強的包包，注入一抹萌萌的療癒感，隨意背上身都能搶眼亮點。

MARC JACOBS

▲「The Tote Bag」綠色毛毛托特包，NT$17,400。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲Snapshot「相機包」蜜橘、粉紅包，NT$14,300。（圖 / 翻攝品牌官網）

MARC JACOBS近幾季大受歡迎的「The Tote Bag」系列、Snapshot「相機包」款式，都把可愛的長毛皮草覆蓋全身，讓包款躍升成Q到不行的「毛怪包」，尤其是拼接皮革手把的綠色毛毛托特包，根本就是毛怪本人，相機包則是被染上了甜甜的蜜橘、與淺粉配色，簡直要少女們選擇障礙發作！

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