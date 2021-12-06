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「若有似無」妝容成秋冬重點！Jennie、IU心機「純慾妝」技巧一次學　

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編輯 / Jhen

寒冷的天氣讓人忍不住衣服越穿越厚重，若此時再搭配濃艷的妝容，整體下來難免覺得負擔，彷彿素顏般的「乾淨」妝容反而能在沈悶的冬天注入一抹清爽感，像BLACKPINK成員中的Jennie，或是韓女星IU都擅長運用若有似無的「純慾妝」，讓人眼睛為之一亮，看似簡單的畫法其實有超多小撇步需要筆記！以下就一起來跟著學。

妝前保養很重要

保留原先肌膚的自然感是「純慾妝」的一大重點，因此妝前的保養程序就十分重要了，尤其是冬天，保濕、與護膚的程序是千萬不能少，這樣才能在後續上底妝時達到服貼效果，並且一整天下來不會因為太乾過度出油而脫妝「露出破綻」。

乾淨、薄透的底妝

▲妝容 。（圖／翻攝IG）

▲自然又薄透的底妝是關鍵。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane)

為了讓妝感看起來更加清純，自然又薄透的底妝完全是關鍵，所以只要在重點部位上妝即可，運用遮瑕、以及校色產品先將膚色不均、黑眼圈、泛紅.....等部位修飾，接著在拍上少量底妝、或是單純壓上蜜粉，保留住肌膚的原生自然光澤感，想要輕薄的底妝建議可以使用海綿、美妝蛋，在按壓時就能直接把多餘的粉底吸收掉。

乾性肌在冬天難免會遇到「乾裂」或卡粉的情況，這時可以選擇適當的油類保養品，滴入粉底當中，除了能讓底妝更加服貼外，還能有效的稀釋粉底，達到更加透薄的效果。

大片的暈染腮紅

▲妝容 。（圖／翻攝IG）

▲以大範圍的方式輕輕沿著顴骨與蘋果肌刷過腮紅。（圖 / 翻攝IG@taeyeon_ss)

清爽妝感絕對不能少了雙頰的自然好氣色，可以選用粉嫩的淡粉色、珊瑚橘，以大範圍的方式輕輕沿著顴骨與蘋果肌刷過，想要更有從肌膚透出的感覺也能運用腮紅霜，甚至是出門太匆忙，直接用手指沾點口紅，隨意在臉頰上暈染，都能打造出自然的微醺質感。


若又似無的眼妝

▲妝容 。（圖／翻攝IG）

▲妝容 。（圖／翻攝IG）

▲學IU用棕色的眼線筆稍稍拉長眼尾，或在眼頭加點珠光增添無辜感。（圖 / 翻攝IG@jdlwlrma)

其實這個妝容基本上是不太需要眼妝，但若是想讓五官看起來更加立體，也可以簡單運用大地色眼影，在眼下、眼窩等地方輕輕掃過，加深眼妝的深邃感，或是學IU用棕色的眼線筆稍稍拉長眼尾，另外在眼頭部分加點珠光，還能增加無辜的少女氣息。

水潤的嫩唇妝

▲妝容 。（圖／翻攝IG）

▲挑選水潤、光亮感的唇彩是重點。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane)

雖然近日不沾杯的霧唇膏人氣高漲不下，但在追求自然的「純慾妝」是當然不行的，都說妝容的完成度是靠唇妝，挑選水潤、光亮感的唇彩也成了超級重點，甜甜的粉膚與蜜桃水光唇彩點綴，上唇有點向外暈染的效果也能讓女孩的嘴唇更加飽滿，瞬間成為視線焦點。

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關鍵字：

純慾妝, IU, Jennie

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