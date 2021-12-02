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風・Luxury／沛納海出現橘指針！　配墨綠面盤帥翻

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▲▼ Panerai,IWC 。（圖／公關照）

▲沛納海Luminor Chrono Flyback Verde Militare飛返計時軍綠色腕錶44 mm，425,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

本周同屬歷峰集團（Richemont）的沛納海（Panerai）與IWC（萬國錶），分別發表備受矚目的計時碼錶。沛納海發布2款搭載配備三日動力儲存、具有飛返計時功能P.9100自動上鍊機芯的Luminor Chrono Flyback飛返計時腕錶，特別強調其稀少性；IWC則推出大型飛行員系列單按鈕腕錶「小王子」特別版，是首款具有計時功能的大型飛行員腕錶。

▲▼ Panerai,IWC 。（圖／公關照）

▲沛納海Luminor Chrono Flyback Ceramica飛返計時陶瓷腕錶 44 mm，490,000元。

沛納海全新Luminor Chrono Flyback飛返計時腕錶，兩款都是品牌前所未見的配色，當中由專賣店與經銷商發售的Luminor Chrono Flyback Ceramica飛返計時陶瓷腕錶44 毫米，限量500只，為輕盈且防刮的黑色啞光陶瓷材質錶殼與錶圈，搭配墨黑色調三明治面盤；限量110只的Luminor Chrono Flyback Verde Militare飛返計時軍綠色腕錶44毫米，為啞光軍綠色面盤搭配精鋼錶殼，僅限品牌官網發售，兩只新錶的中央計時秒針及分針則為橙色，顯得活潑。

兩款Luminor Chrono Flyback沛納海新錶均搭載P.9100自動上鍊機芯，具三日動力儲存以及飛返計時功能，面盤上還印有航速刻度標，呼應品牌為海上探險征程打造精密儀器的歷史。

▲▼ Panerai,IWC 。（圖／公關照）

▲IWC大型飛行員系列單按鈕腕錶「小王子」特別版，527,000元。（圖／IWC提供，以下同）

▲▼ Panerai,IWC 。（圖／公關照）

▲IWC大型飛行員系列單按鈕腕錶「小王子」特別版，透明底蓋可欣賞機芯與8天動力儲存顯示。

IWC深受藏家喜愛的大型飛行員腕錶，首度加入計時功能，打造限量500只的大型飛行員系列單按鈕腕錶「小王子」特別版，紀念聖艾修伯里的世界名著的傳統，採用經典深藍色放射狀太陽紋面盤，搭載品牌唯一手動上鍊計時機芯，從透明底蓋可欣賞機芯，亦可判讀長達8天的動力儲存顯示。

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關鍵字：

風Luxury, IWC, Panerai, 沛納海

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