星巴克「平替小香包」再+1！綠色小盒子、復古紅編織包本人已經太美

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每到聖誕節前夕，又是星巴克出一波夢幻新品的時刻，近日大陸星巴克就推出了最新一波聖誕節「復古紅綠金系列」，將去年搶翻的「小香風」杯套做了大升級，帶來極具聖誕氣息的復古紅綠杯款，搭配專屬的小香風皮革手袋，其中這款宛如「香奈兒化妝包」的綠色小包包，以及另一款紅色編織提包，瞬間就掀起搶購潮，高級質感背起來不輸大牌手袋！

▲大陸星巴克推出最新一波聖誕節新品，將最受歡迎的小香風杯套大升級！（圖／翻攝自小紅書，以下同）



大陸星巴克最新一波聖誕節新品以「復古紅綠金」為主題打造，紅、綠色各有一款在當地被搶爆！首先看到這款採用星巴克招牌美人魚綠色的鏈條盒子包，橫向拉鍊的掀蓋方式與包形，簡直就是「香奈兒化妝包」的平替版，裡頭則是可放置超省空間的摺疊杯。許多網友們都迫不及待上傳實體照，能看見拉鍊上印有星巴克美人魚LOGO，細節豐富高級，皮革鍊袋背上身更是走路有風！

▲綠色鏈條盒子包，外型就像是「香奈兒化妝包」。



另一款復古深紅色主題的膠囊形小杯子，則是搭以編織皮革包作為它的杯套，容量相比綠色小盒子大更多，有手提把之外，也能斜背上身，半面編織的設計很新穎，從網友的實背圖可以看出細緻質感，搭成一套使用簡直太美了。

▲復古紅色編織包。



另外，今年新推出的小香風升級版系列，還包括了兩款隨行杯與杯套，綠色款式以鏈條勾出菱格紋，紅色款式則是本身就有菱格紋壓印，配上粗的皮革肩背帶，背起來十分率性，同樣名列搶購清單。

▲升級版小香風杯套。

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