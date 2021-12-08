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「虎年熊大日曆」讓2022天天都療癒！兔兔、莎莉擴香石也超欠收

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供

LINE FRIENDS原創IP「BROWN & FRIENDS」今年迎來第一個十年，在年底與同樣邁入十周年的設計購物網站Pinkoi合作，推出充滿台灣特色的原創系列，像虎年熊大日曆、復古底片相機就很值得入手。另外還邀請了6間在地設計品牌，一起帶來更多聯名商品，用10th X 10th的力量相互慶祝。

▲Pinkoi x line friends。（圖／pinkoi提供）

【原創系列】

1.底片相機

Pinkoi X LINE FRIENDS的底片相機附有台灣版特製圖案，看熊大、兔兔、莎莉變成機車騎士，一起與名產鳳梨酥、平溪天燈、歪腰郵筒…合影，都能感受到濃濃在地風情，讓你可以捧著台灣美景，記錄台灣風景。

▲Pinkoi x line friends。（圖／pinkoi提供）

2.熊大、兔兔、莎莉角色造型擴香石

這系列角色造型擴香石用精細的3D技術，配上手工油泥翻印技術，刻劃出熊大、兔兔、莎莉的每個細節，可愛趴姿讓粉絲們看了瞬間融化。只要滴上精油，就可以散發香氣，讓你被美好氣味環繞。

▲Pinkoi x line friends。（圖／pinkoi提供）

3.2022年365天日曆

2022年的桌上型日曆以「虎年熊大」當作包裝、封面，裡面12個月份都有不同主題，從新年、情人節到中秋節，都有最應景的熊大、兔兔和莎莉一同歡慶。每週一、週五還有小確幸宣言，隨時為你加油打氣。

▲Pinkoi x line friends。（圖／pinkoi提供）

4. 2022年月曆

2022年月曆裡面每個月份都有角色駕駛不同的復古交通工具，帶你一同遊山玩水。外盒選用具灰水泥紙感的再生源綠能卡，配上燙黑線條與古典雙環信封袋設計，內頁以奶黃色紙感搭配美式復古風印刷，營造刷舊風味。還附上專屬紙畫框與雙扣環設計，讓你將喜愛的月份重新包裝，輕鬆變成珍藏畫作。

▲Pinkoi x line friends。（圖／pinkoi提供）

【聯名系列】

1.簡單生活實驗室 固體香水

除了Pinkoi與LINE FRIENDS的原創系列，還邀請了6間在地設計品牌，一起推出更豐富的商品。簡單生活實驗室的固體香水有兩款，一款是熊大與好友逛街去，配上充滿台味的紅白塑膠袋，另一款則是熊大與好友一起去平溪放天燈。

▲Pinkoi x line friends。（圖／pinkoi提供）

2.alto iPhone皮革防摔手機殼

這款手機殼以義大利高級皮革製成，並烙印上熊大、兔兔等角色圖案，在簡約質感中加入一些可愛元素，圖案不會脫落、褪色，能隨著皮革一同變換色澤，長久陪伴你的手機。

▲Pinkoi x line friends。（圖／pinkoi提供）

3.一帆布包 熊大帆布門簾

一帆布包的熊大帆布門簾以溫和的白色帆布為底，加上代表熊大的棕色印刷，做出簡單好看的設計，掛起來就彷彿熊大真的躲在門簾後，探出頭偷偷看著你。

▲Pinkoi x line friends。（圖／pinkoi提供）

4.一帆布包 熊大帆布小後背包

一帆布包的熊大帆布小後背包以淺棕色帆布搭配簡單刺繡，熊大就趴在包包前袋上面注視著你。除了造型美觀，內部有口袋和拉鍊袋，外側還有兩個水壺口袋，大容量與分層設計非常實用。

▲Pinkoi x line friends。（圖／pinkoi提供）

LINE FRIENDS除了與Pinkoi合作，最近也攜手星巴克一起推出「聖誕節聯名系列」，以充滿節日氣息的紅、綠色調為主，加入聖誕帽、下雪等元素，設計出許多可愛商品。其中有超Q的「熊大馬克杯組」，杯身就是熊大的臉，杯蓋則是紅色配上一隻聖誕熊大公仔，另外還有LINE FRIENDS隨行卡、穿上星巴克紅圍裙的熊大娃娃、兔兔抽繩收納袋等眾多品項。

▲Pinkoi x line friends。（圖／pinkoi提供）

▲LINE FRIENDS與星巴克推出「聖誕節聯名系列」。（圖／星巴克提供，下同）

▲Pinkoi x line friends。（圖／pinkoi提供）

▲LINE FRIENDS熊大馬克杯組。

▲Pinkoi x line friends。（圖／pinkoi提供）

▲LINE FRIENDS紅圍裙熊大，LINE FRIENDS抽繩收納袋。

►星巴克與LINE FRIENDS牽牽手推聯名　紅圍裙熊大、隨行卡萌翻天

►聖誕節來點不一樣！揪友挑戰最美「花邊結」、植物流動畫超有誠意

關鍵字：

pinkoi, linefriends, 熊大, 聯名

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