孔劉首開IG狂吸百萬粉　新戲《寧靜海》開播前，6部電影先看爆

編輯／Beverly 圖／翻攝自Netflix

各位「孔太太」們注意，孔劉終於開設個人官方IG帳號了！南韓知名男藝人孔劉的私生活一向受到廣大粉絲關注，過去曾表示自己對社群網站（SNS）沒有興趣的他，昨日終於開設個人官方IG，並經由經紀公司MANAGEMENT SOOP娛樂證實，這就是孔劉本人的IG帳號無誤。

日前Netflix《魷魚遊戲》在全球大爆紅，不僅主要角色李政宰、朴海秀開通instagram狂吸粉，連特別演出的孔劉也開始經營個人IG，不少網友猜測，此時突然開通個人官方IG，是因為孔劉主演的Netflix《寧靜海》播出在即。4年前曾接受專訪表示對社群網站（SNS）沒有興趣的孔劉，如今開設個人官方IG，雖然於帳號介紹欄中說明「本帳號是由MANAGEMENT SOOP經營的官方Instagram」，但可以近距離了解孔劉在工作以外的生活面貌，已經讓許多粉絲感到心滿意足。

讓粉絲感到最有趣的是首PO的「魷魚照」，原來帳號的第一篇發文，並不是用孔劉的帥照介紹這個帳號，而是一張沒有任何文字說明的「煮熟小魷魚」，似乎是在呼應先前客串出演，全球夯爆的《魷魚遊戲》；不過也有不少粉絲猜想，平日喜愛釣魚的他是否是在炫耀自己的戰利品呢？

不少粉絲紛紛在「魷魚照」下方留言歡迎孔劉加入IG，更讓粉絲拍手叫好的是隨後更新的背影帥照。照片中，孔劉高舉健壯手臂、穿著寫有自己姓氏「GONG」的NBA球衣背影照，背號30則是他最喜愛的籃球明星柯瑞（Stephen Curry）的球衣號碼，雖然同樣沒有文字說明，但網友大呼「孔劉就連發文都很有自己的個人風格」、「歐巴開設個人帳號絕對是2021最值得開心的事」、「想多看一點歐巴得帥照！」。

孔劉在《鬼怪》中飾演帥氣傲嬌的「鬼怪大叔」，並在劇迷心中留下難以抹滅的印象，已經許久未有小螢幕作品的他，12月將以Netflix科幻驚悚劇《寧靜海》回歸。去年首次挑戰科幻電影《永生戰》暖身試水溫，而點頭接下《寧靜海》的關鍵是「這是自己等待已久的作品，閱讀劇本時，都有前所未有的新鮮感，因此值得一試。」；除了《咖啡王子1號店》、《鬼怪》兩部小螢幕經典作品外，孔劉在大螢幕的表現也不遑多讓，以下6部電影一起看。

熔爐

講述來自首爾的美術老師姜仁浩（孔劉 飾），因妻子早逝，留下一個8歲患有氣喘的女兒，為了養家餬口，他隻身前往霧津，應聘於聾啞小學。姜仁浩逐漸感受到學校籠罩著壓抑的氣氛，並發現學生長期遭受校長、主任及老師的性侵及暴力虐待，醜陋真相令他感到十分震驚。姜仁浩聯合人權發展協會員工徐幼真（鄭有美 飾），試圖將學校老師和校長告上法庭，卻面對著來自社會各方勢力及司法不公、受害人因金錢妥協等種種壓力。

關不住的誘惑

尚敏（全度妍 飾）為了治癒生病的兒子，將孩子送往特殊營隊；被外派到分蘭的建築師基弘（孔劉 飾），也有一個飽受憂鬱症隻苦的女兒，兩人的孩子恰好參加了同個營隊，為了見孩子一面，尚敏搭上了基弘的車。路途中意外遇到暴風雪封路，兩人被迫困在湖畔邊的小屋中，從起初的沉默到敞開心胸，繁重的生活與長期的精神壓力，使擁有類似生活困擾的兩人意亂情迷，甚至開始動搖他們平淡無奇的婚姻生活。

屍速列車

首爾證券公司經理徐碩宇（孔劉 飾），在女兒生日當天應女兒要求，前去釜山探望離婚的妻子，此時，神秘的喪屍病毒開始蔓延整個韓國，徐碩宇與女兒搭乘的KTX高鐵列車也無可倖免。車上倖存的乘客為了活命，有人攜手救援倖存者，有人則自私犧牲他人，徐碩宇也在混亂中與女兒走散了。為了與自己重要的人重逢，徐碩宇、尹相華（馬東石 飾）與閔英國（崔宇植 飾）只好聯手打倒車廂中的喪屍，並設法活下去，究竟他們能不能成功救出同伴，並安全抵達釜山呢？

▲《屍速列車》。（圖／翻攝《屍速列車》劇照）

密探

改編自真實故事，1920年代為了抵抗日本殖民統治，「義烈團」準備於上海運送一批炸藥，在朝鮮境內發起抗日行動；效命於日本總督府的朝鮮警官李禎出（宋康昊 飾），被長官派去義烈團當臥底，在與義烈團核心人物金優進（孔劉 飾）深入接觸後，李禎出是否會改變立場？義烈團與日本警察為了獲取情報，諜對諜的暗中較勁、各有內鬼，到底誰可以相信？

82年生的金智英

家庭主婦金智英（鄭有美 飾）擁有疼愛她的老公鄭道賢（孔劉 飾）與2歲的女兒，身為全職媽媽的她每天打理家裡、照顧孩子，雖然家務繁忙但仍渴望回到職場。一日，鄭道賢發現金智英的精神出現問題，她開始學習用別人的口吻說話，時而變成「親家母」，時而成為她大學時崇拜的「學姊」，看著老婆的病情日益嚴重，鄭道賢只能盡力與她溝通前去就醫，能陪她戰勝病魔，找回婚姻生活的平衡點。

▲82年生的金智英劇照。（圖／翻攝自@ garageplay.tw）

永生戰

前韓國國家情報院探員閔基憲（孔劉 飾），因罹患難以治癒的腦瘤，而痛苦的活在所剩不多的時間裡，此時有位實驗人員告訴他，想要活命可以透過擁有超能力的複製人徐福（朴寶劍 飾）來治癒。為了活下去，閔基憲必須完成任務，將徐福護送到研究所準備好的防空洞中，然而卻在運送的過程中，突然遭受攻擊，究竟徐福身上藏著什麼秘密？閔基憲最後到底有沒有被治癒？

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