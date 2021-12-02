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金馬影帝張震相中卡地亞4克拉寶石　另一半「買菜戴也不會太誇張」

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▲張震與曾之喬出席卡地亞頂級珠寶展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）「Une journée avec Cartier」（A Day with Cartier）年度頂級珠寶暨腕錶展今登場，展出首次抵台近30件全球獨一珍品及SIXIÈME SENS系列等250件作品，總值逾23億元，全球形象大使張震與品牌好友曾之喬同台造勢。剛奪下金馬獎最佳男主角大獎的張震春風滿面，笑著說沒想到買精品紀念，但此次看中一顆約4克拉的寶石戒，若送給另一半，他覺得「買菜戴也不會太誇張」。

▲▼Cartier頂級珠寶暨腕錶展,張震與曾之喬出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新科金馬影帝張震佩戴卡地亞美洲豹戒指與Pasha de Cartier玫瑰金鏤空腕錶亮相。（圖／記者屠惠剛攝）

張震坦言受封金馬影帝當下覺得像做夢，但沉澱幾天後，決定不退休，繼續拍好作品與影迷分享，他透露獲獎後帶金馬獎座給媽媽看，但因她出門買菜，至今獎座仍在放在媽媽家。除了工作外，他的私生活極度低調，想好好陪女兒長大，連平日穿搭也相當簡潔，不戴首飾或腕錶，他表示：「因拍戲穿脫掉過好幾只錶！」唯有盛大典禮或宣傳活動上，擔任卡地亞全球形象大使5年的他會戴珠寶與名錶過過癮，自豪說：「我打滾這麼多年，當紅毯第一帥OK啦！」

▲▼Cartier頂級珠寶暨腕錶展,張震與曾之喬出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲曾之喬佩戴卡地亞總價近6,700萬元的LEITMOTIV紅碧璽珠寶。（圖／記者屠惠剛攝）

同場的曾之喬難得糖果色上身，佩戴卡地亞總價近6,700萬元的LEITMOTIV紅碧璽珠寶亮相，她透露向來難敵綠色的魅力，因此眼光落在綠寶石作品，以及有個性的鱷魚造型珠寶。

 

▲▼Cartier,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲張震佩戴的Rotonde de Cartier 美洲豹珍木細工鑲嵌腕錶，2,070,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

此次卡地亞展覽最高價之作，為身價高達256,500,000元的1895系列2.75克拉艷彩紫粉色鑽石戒指，除了頂級寶石，設計感與精湛工藝亦是品牌驕傲，依「漣漪效應」、「繁茂自然」與「靈動姿態」美洲豹珠寶3個主題呈現，以「繁茂自然」中的Tutti Frutti水果錦囊系列UDYANA項鍊為例，可取下扣頭處的墜飾當胸針，項鍊前方華美的一片也可取下變身為簡潔項鍊，令人驚艷。


▲▼Cartier,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲卡地亞此次珠寶展最高價的1895系列2.75克拉艷彩紫粉色鑽石戒指，256,500,000元。

▲▼Cartier,MIKIMOTO 。（圖／公關照）
▲卡地亞Tutti Frutti水果錦囊系列UDYANA項鍊可轉化為胸針，109,500,000元。

▲▼Cartier,MIKIMOTO 。（圖／公關照）
▲卡地亞ALAXOA祖母綠項鍊，66,500,000元。

▲▼Cartier,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲卡地亞鑲嵌40.35克拉凸圓形錫蘭藍寶石的INSAISISSABLE美洲豹藍寶石戒指，18,200,000元。

猶如瀑布流洩而下的EVANESCENCE鑽石與珍珠項鍊，卡地亞特別選用古典的玫瑰式車工鑽石搭配珍珠，不過分耀眼，讓鑽石與珍珠柔和的光芒相交融；同在今日舉辦珠寶展的MIKIMOTO，也以長鍊吸睛，發表領巾造型的長珍珠套索式項鍊，以鑽石創作日本傳統的花菱圖案裝飾，整體設計相當柔軟，可真如領巾一般隨心所欲圍掛於頸部。

▲▼Cartier,MIKIMOTO 。（圖／公關照）
▲卡地亞猶如瀑布流洩而下的EVANESCENCE鑽石與珍珠項鍊，43,000,000元。

▲▼Cartier,MIKIMOTO 。（圖／公關照）
▲MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列領巾造型長珍珠套索式項鍊，5,870,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

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關鍵字：

卡地亞, Cartier, BVLGARI, 張震, 曾之喬

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