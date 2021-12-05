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來台南玉井「芒果無雙冰」必點！吃完約夢幻景觀餐廳、小火鍋很受歡迎

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圖、文／MENU美食誌

來到玉井，除了芒果，你還可以有更多選擇！

景觀餐廳、異國料理、冰淇淋、小火鍋，讓你從夏天吃到冬天不煩惱！

隱田山房
層林里10號

位於玉井的隱田山房，裡面一共有三間景觀餐廳，以及布丁工坊與泡茶區，其中隱田山房一館及隱田山房二館的餐廳，是不需要門票就可以入內用餐，如果喜歡簡餐的人，可以試試隱田山房一館餐廳。

▲台南玉井美食。（圖／MENU美食誌）

▲隱田山房（圖／美食客蔡慧淳提供）

瓦樣山巷 台南玉井農莊 異國蔬食料理
豐里60-28號

民宿結合異國蔬食的餐廳，歐式建築外觀，餐廳入口前方還有個仙人掌造景的拍照區！核桃太妃糖肉桂捲，肉桂捲剛烤過吃起來口感外酥內軟，而肉桂香氣剛好，不會讓人覺得太過厚重。

▲台南玉井美食。（圖／MENU美食誌）

▲瓦樣山巷 台南玉井農莊 異國蔬食料理（圖／美食客Jeff 蔬go易提供）

光芒果子 小旅行 義大利冰淇淋 SUNNY MANGO GELATO
中正路103號

成立於 2015年夏天，店家的口味非常的創新，口味非常的多元，每一款冰淇淋口味上都有冰淇淋的原形食物的樣子，看起來有些像是模型；有些是真的食物。

▲台南玉井美食。（圖／MENU美食誌）

▲光芒果子 小旅行 義大利冰淇淋（圖／美食客潔西卡愛美食提供）

魔法森林景觀咖啡小餐館
層林里1-8號

魔法森林是一座景觀餐廳，最吸引目光的就是露台旁的白色天空步道，登上天空步道，可以眺望遼闊的壯麗山景。餐廳的餐點、甜點都在水準之上，明亮舒適的用餐空間，讓來訪的旅人很是放鬆。

▲台南玉井美食。（圖／MENU美食誌）

▲魔法森林景觀咖啡小餐館（圖／美食客翼想不到提供）

玉井綠色空間
沙田25-66號

創立1999年，2003年推出季節料理，除了很受歡迎的小火鍋系列，芒果季時更推出季節限定的芒果大餐，結合在地食材招呼來訪遊客。每位成人低消為150元、兒童(80~130公分)100元。

▲台南玉井美食。（圖／MENU美食誌）

▲玉井綠色空間（圖／美食客朵嵐念念提供）

有間冰舖
中正路152號

來玉井有間冰舖芒果冰，必點招牌的芒果無雙！另外還有芒果雪花冰、古早味八寶冰及現切芒果等各式冰品，價格落在$40~$450間，依品項和份量會有所差異。

▲台南玉井美食。（圖／MENU美食誌）

▲有間冰舖（圖／美食客Kayla提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 台南, 小吃, 甜點, 美食, 景觀, 咖啡廳, 餐廳, 水果, , 玉井, 異國料理, 義大利麵, 芒果

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