最迷人的銅板美食是「蚵嗲」！全台6間名店吃到滿滿鮮味

圖、文／MENU美食誌

金黃酥脆的外皮、肥美的蚵仔、加上滿滿的內餡，層層包裹的美味，讓人無法錯過的迷人國民美食！

北門炸粿

新竹市／北區

北門炸粿總共販售七樣東西：蚵仔嗲、地瓜片、芋頭糕、芋頭片、米糕、蒜頭、肉粿。除了肉粿是17元以外，其餘的都是12元，是在地傳承四代超過百年的銅板美食老店。蚵嗲裡的蚵仔完全沒有腥味，吃起來十分新鮮！

▲北門炸粿（圖／美食客上班族的嚮導夢提供）

好佳蚵嗲

台北市／中正區

捷運龍山寺站必吃銅板美食，除了蚵嗲外還有多種炸物，價格上也相當親民。蚵嗲都是現點現包，吃起來十分新鮮，外皮吃起來酥脆且一口咬下就噴汁。不敢吃蚵仔的人 也有花枝嗲、蝦仁嗲可以選擇。

▲好佳蚵嗲（圖／美食客Joey Chou提供）

老屋子蚵嗲

金門縣／金湖鎮

位於金湖鎮上的「老屋子蚵嗲」，店面小但是生意很好。是屬於皮薄又脆，高麗菜跟石蚵餡料塞得很飽滿的蚵嗲，除了蚵嗲外，還有可樂餅、薯條與薯片。目前還有外送的服務喔！

▲老屋子蚵嗲（圖／美食客Peipei提供）

阿源炸粿

彰化縣／二林鎮

一間開業80多年的老店，已經傳承至第四代的阿源炸粿，價格幾乎都是銅板價。清蚵炸45元，蚵仔偏小顆，但吃起來一點腥味都沒有，反而鮮甜多汁！

▲阿源炸粿（圖／美食客我是5+7提供）

東興蚵嗲

台南市／安平區

在安平40年起跳的老店，必點招牌蚵嗲！使用安平在地盛產的牡蠣，特別新鮮也特別大顆！麵衣非常酥脆，內餡也一點也不乾，咬起來十分多汁，單獨吃或沾醬吃都很好吃!

▲東興蚵嗲（圖／美食客33提供）

春蚵嗲

台南市／中西區

隱身永樂市場一隅默默耕耘近30年的蚵嗲老攤，一開賣總是門庭若市，假期更是一掃而空！酥脆的外皮包覆著滿滿的內餡，一口咬下外酥脆內脆而多汁，嘴裡滿是鮮甜！

▲春蚵嗲（圖／美食客靡靡之音提供）

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