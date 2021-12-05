5位「日劇女主」是秋冬穿搭範本！吉高由里子、杏的俐落風格OL必學

▲日劇中的女主角穿搭。（圖／《最愛》、《只是在結婚申請書上蓋個章而已》、《日本沈沒》劇照）

文／女子學

身為日劇迷，整年度除了熱切觀望每一季的戲劇主題和喜歡的演員外，劇中的主角衣著、穿搭，也是大家所注重的亮點。

今（2022）年秋季日劇依然十分多元，包含戀愛、醫療、災難、懸疑、推理…等故事劇情，因應著角色變化，演員們的穿著搭配也各自有著不同風格特色。精選 5 部熱門戲劇，一起跟上潮流，為這個秋冬增添「日系感」的品味吧！

1.《只是在結婚申請書上蓋個章而已》／清野菜名

▲清野菜名在劇中常穿澎袖和鮮豔色彩。（圖／《只是在結婚申請書上蓋個章而已》劇照）

與鹽系帥哥坂口健太郎共同演出《只是在結婚申請書上蓋個章而已》的清野菜名，在劇中職業為設計師，故在穿著的設定上可說是十分豐富！不管是「雙色拼接」、「兩件式搭配」，或者「澎袖」以及「鮮豔色彩」的洋裝，裡裡外外都有日滿滿的日系風，明確地帶出時下的流行走向，讓女孩兒們跟上仿效！

2.《最愛》／吉高由里子

▲吉高由里子在劇中常穿俐落的套裝、洋裝。（圖／《最愛》劇照）

本劇將吉高由里子設定為一位被捲入 15 年前連續殺人案的年輕女企業家，為了詮釋角色的風範和幹練，俐落的套裝、洋裝絕對是必須的！強調修飾卻不過分地凸顯女強人的氣勢，很適合將這類型的穿著納入有公開場合，或者到客戶公司提案時的選項。

3.《言靈莊》／西野七瀨

▲西野七瀨以可愛編髮搭配背心、吊帶褲等服裝。（圖／《言靈莊》劇照）

《言靈莊》講述女主角歌川言葉搬進新公寓後，遇上會把任何言語變成現實的「言靈」，是部充滿刺激和緊張感的驚悚影集。然而，西野七瀨甜美的外表和形象依舊存在，可愛的編髮和背心、吊帶褲等裝扮，雖有著強烈的違和感，倒也格外吸引觀眾的目光。

4.《日本沈沒》／杏

▲杏在劇中的穿著偏 OL 風格。（圖／《日本沈沒》劇照）

結合政治、社會、災難等議題，改編多次的《日本沈沒》本季由超強大卡司：小栗旬、杏、香川照之等演員領銜主演。其中，女主角杏角色為週刊記者，因此在穿著方面，走的是較偏 OL 風格的俐落、高挑感，配合她本身身高優勢，顯得更有架勢。

5.《派遣女醫 X》第七季／米倉涼子

▲米倉涼子在劇中常穿合身洋裝搭配高跟鞋。（圖／《派遣女醫 X》第七季劇照）

「我絕對不會失敗！」擁有超高技術、不把權力和醫療制度看在眼裡的大門未知子回來了。米倉涼子在劇中的穿搭，用一貫的風格顯露那高挑、纖細的長腿，搭配著合身的洋裝、踏上高跟鞋，那種充滿自信的態度，真教人拍手叫好！

看到這邊，大家最喜歡誰的造型呢？隨著天氣逐漸轉涼，面對七零八落的衣櫃，如果對今年的穿搭還沒有想法，不妨就參考一下這些女主角的裝扮吧！

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