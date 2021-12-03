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《藍宇》講述動人的同性之愛！劉燁、胡軍組成最早「男男CP」

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▲《藍宇》劇照。（圖／女子學）

▲《藍宇》今（2021）年恰逢電影上映 20 周年，經 4K 修復後重返大銀幕。（圖／甲上娛樂，下同）

20 年前，由金馬評選 50 位華語電影大導演的關錦鵬，打造了一部改編網路小說《北京故事》的同志電影──《藍宇》。沒有華麗的排場、沒有過分浪漫的劇情，巧妙地運用文化和歷史，道出 90 末的北京社會，和一段不能明講的禁忌之戀。

時至今日，《藍宇》的故事依舊存在影迷心中，而當時堪稱最早「男男 CP 組合」的男主角胡軍與劉燁，更是長期受到大批粉絲的追崇。今（2021）年恰逢電影上映 20 周年，經 4K 修復後重返大銀幕，將帶你我一同回到那個發展中、充斥著各種變化的年代，並重溫演員們隨著劇情走向所擦出的火花。

我一定是瘋了，才會那麼喜歡你

▲《藍宇》劇照。（圖／女子學）

▲導演關錦鵬磨戲不手軟，雙主角劉燁、胡軍最後入戲太深走不出角色。

出身於北京富家子弟的悍東（胡軍　飾）， 年紀輕輕就有顯赫的事業，而在商場叱吒風雲的他，卻只對男人有興趣；而從東北到北京讀書的大學生藍宇（劉燁　飾），因為生活需求和悍東一開始的相遇便是一段肉體關係，雖然雙方都講好只是玩玩，最後終將好聚好散，但卻越陷越深，成為彼此不可或缺的存在。

藍宇曾對捍東說：「大學裡那麼多女孩兒我不愛，我一定是瘋了，才會那麼喜歡你。」面對眼前霸道的總裁，他像個小男孩情竇初開，悍東叫他來就來、讓他走就走，即便心裡有百般不捨、不情願，他依然肯尊重所愛之人的選擇，願意犧牲自己，只為守護悍東和他所選擇的幸福。

最愛你的人是我，你怎麼捨得我難過

▲《藍宇》劇照。（圖／女子學）

▲當年外貌清秀俊美的劉燁飾演一名大學生。

《藍宇》主題曲是由黃品源所演唱的《你怎麼捨得我難過》，投以詮釋悍東和藍宇「相愛卻不能相守」的情感，顯得特別契合。

劇中，悍東原先以為藍宇和過去交往的對象沒有太大差別，甚至告訴藍宇：「當兩個人太熟時，就是應該『散』了。」直至歷經六四天安門事件，以及之後悍東離婚的兩次重逢，每當再次與藍宇相遇，內心的洶湧和大力擁抱哭泣的情緒，著實表達對眼前之人的憐惜和情感，不需要任何語言，只要一個眼神和一個動作，就知道雙方在彼此心中，已經佔了絕大的分量。

你走了，卻好像一直都在

▲《藍宇》劇照。（圖／女子學）

▲胡軍以陽剛形象獲青睞，片中飾演風流倜儻的霸道總裁。

故事走到最後，藍宇因工程意外過世，留下傷心欲絕的悍東。歷經了風風雨雨，準備再次共同攜手未來、陪伴彼此的兩人，這次卻因為死神的捉弄天人永隔，但對悍東來說，「藍宇」這兩個字早已深刻烙印在心裡，他的聲音、味道彷彿從來沒有離開過，就算已經無法相見，藍宇就像身邊的那陣風、偶然下的那場雨，經常在他身邊左右與徘徊。

愛的形狀永遠都是如此乾淨純粹，不分年齡、性別，早在 20 年前那個深受束縛的年代便能視出精隨，悍東與藍宇的故事既平靜又現實，正是你我身邊不斷發生的日常。

2001 年《藍宇》上映後締造許多話題和傳奇，飾演藍宇的劉燁當年更奪下了金馬影帝，兩人更曾因入戲太深而多年不敢相見，由此可推擬，關錦鵬在人設、心境與文化、環境融合之絕道，能將「愛」表現得如此自然深厚，靠的不僅是過人的洞悉力，還有那份想把一部「好電影」，推出讓所有人感動的細膩之心。

延伸閱讀：

《刻在你心底的名字》：在不能說愛的年代，為愛頑固與世界對峙

《月光下的藍色男孩》：原生家庭與性向歧視的悲哀，用自我追尋寫下影史經典

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 藍宇, 電影, 同志議題, 愛情

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